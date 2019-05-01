Государство Май 01, 2019 | Автор : admin

Уголовное дело второго президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, экс-министра обороны Сейрана Оганяна 29 апреля было передано судье суда общей юрисдикции района Нор Норк города Еревана Вардану Левоновичу Григоряну. Об этом сообщили в судебном департаменте.

Прокурорский надзор на днях утвердил обвинительное заключение по части, отделенной от рассмотренного уголовного дела о событиях, имевших место в Ереване в период с 1 по 2 марта 2008 года, по обвинению Роберта Кочаряна, Сейрана Оганяна, Юрия Хачатурова, Армена Геворгяна, и уголовное дело по этой части было отправлено в суд первой инстанции общей юрисдикции города Ереван.

Напомним, что второй президент РА Роберт Кочарян обвиняется по 1 части 300.1 статьи и 2 пункту 4 части 311 статьи Уголовного кодекса Армении: в свержении Конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере.

Экс-министр обороны РА Сейран Оганян и экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров также обвиняются в свержении Конституционного строя, а Армен Геворгян обвиняется по 1 части 38-300.1 статьи, 2 пункту 4части 311статьи и 1 пункту 3 части 190 статьи: в содействии свержению Конституционного строя, получении взятки в особо крупном размере и легализации имущества, полученного преступным путем.