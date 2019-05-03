Регион Май 03, 2019 | Автор : admin

Офис Ай-Дат в Силиконовой долине организовал панельную презентацию под названием “Будущее высоких технологий в Армении”. Как сообщает АРМЕНПРЕСС со ссылкой на Asbarez, мероприятие прошло в театре Кабуки в головном офисе Netflix.

В мероприятии приняли участие около 300 представителей и друзей армянской общины. Открыл его старший инженер-программист Netflix Ваче Ширикян. “Я надеюсь, что вы все уйдете отсюда с глубокими представлениями о текущем прогрессе и будущем высоких технологий в Армении”, — сказал он.

Целью панельного обсуждения был открытый диалог между армянской общиной и Силиконовой долиной. Модератором панельной дискуссии была Алина Тер-Алексанян-Барсумян — помощник директора по развитию Американского университета Армении. Она подчеркнула, что Армения переживает революцию в сфере высоких технологий. “ Мы живем в Силиконовой долине, а Армения переживает революцию в сфере высоких технологий, наша цель — объединить два мира на этой платформе”, — сказала она.

Участники обсуждения в основном были сосредоточены по 4 направлениям: образовательная система Армении; конкурентные возможности Армении; важные сферы, на которые необходимо обратить внимание для развития бизнеса; роль Силиконовой долины в развитии сферы высоких технологий Армении.