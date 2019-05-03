Государство Май 03, 2019 | Автор : admin

Правительство одобрило законодательную инициативу правительства по проекту закона РА “О ратификации подписанного 8 ноября 2018 года Протокола о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, разработанного Секретариатом ОДКБ”.

С целью определения соответствия закрепленных в протоколе обязательств Конституции, правительство обратится в Конституционный суд, после чего проект будет представлен в НС. В парламенте его представит заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян. В обосновании проекта отмечается: вторым протоколом О внесении изменений в Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, разработанным Секретариатом ОДКБ (далее — протокол), предусматривается внесение изменений в Договор о коллективной безопасности в связи с изменениями в Конституции Республики Армения.

Целью протокола является внесение изменений в статьи 3 и 6 Договора. Статью 3 изложить в следующей редакции: “Государства-участники формируют Совет коллективной безопасности, состоящий из глав государств-участников или глав правительств государств-участников, если в соответствии с законодательством своих государств они вправе принимать решения по вопросам, находящимся под юрисдикцией Совета”. А в абзаце первом статьи 6 после слов “главами государств-участников” сделать дополнение “или главами правительств государств-участников, если они наделены соответствующими полномочиями в соответствии с законодательством своего государства”.