Государство Май 03, 2019 | Автор : admin

Правительство дало отрицательное заключение по проекту, представленному депутатом фракции “Процветающая Армения” Сергеем Багратяном, который предлагает два раза в год проводить заседания Национального Собрания в одной из областей.

“Мы считаем, что в этом есть проблема, поскольку обеспечение всего этого процесса связано с большими затратами и сложностями”, — сказал министр юстиции Армении Артак Зейналян, добавив, что в случае возникновения необходимости, НС может провести заседание в области, но закрепление этого положения законом не нужно, и может стать угрозой безопасности депутатов НС.

Премьер-министр Никол Пашинян сказал, что комиссии НС постоянно могут проводить выездные заседания, но выездное заседание всего Национального Собрания потребует больших расходов и много времени. “Меня всегда интересовало, какого мнения придерживаются наши грузинские коллеги о переносе Национального собрания из Тбилиси в Кутаиси, я в свою бытность депутатом общался с коллегами, они говорили, что решение не оправдало себя и возникли сложности”, — отметил премьер-министр.