Общество Май 03, 2019 | Автор : admin

“Дизайн 47” и Музей-институт Геноцида армян начинают проект http://www.1915.life/, представляя коллекцию 7 серебряных медалей, рассказывающих о Геноциде армян.

Каждая из памятных медалей изображает отдельные фрагменты и символы Геноцида армян — от изображения Вардапета Комитаса до дороги миграции и канонизации жертв Геноцида. 7 серебряных медалей имеют названия: “Воюя против культуры. Комитас”, “Наказывая зло. Согомон Тейлерян”, “Уничтожая святилище. Варагаванк”, “Спасая приюты. Миграция”, “Признавая истину. Карта исторической Армении”, “Склоняясь вверх. Мемориал”, “Возрождаясь вновь. Канонизированные”.

Как отмечает соавтор проекта “1915” Арсен Меликсетян, совокупность памятных медалей рассказывает историю Геноцида армян — от истребления до выживания. “Красной нитью через полную концепцию проекта проходит гора Арарат, как символ единства и спасения армян. На коробке изображена наша библейская гора, и каждая из медалей составляет ее часть, символизируя то, что каждый эпизод нашей истории связан с Араратом”, — отметил Арсен Меликсетян.

В сотрудничестве с Музеем-институтом Геноцида армян творческая группа создала также книгу с памятными медалями, которая восстанавливает историческую хронологию трагических событий, представляя ее на основе фактов. Книга переведена на русский и английский языки, чтобы вкратце иноязычной аудитории представить историю Геноцида армян. В книге представлены уникальные архивные фотографии, фрагменты из газет, которые публикуются впервые. Книга, помимо исторического очерка событий, подробно затрагивает идею восстановления справедливости — операцию “Немезида”. Один из разделов книги посвящен архитектурному строению Мемориала Геноцида армян — Цицернакаберду, представляет историю строительства мемориала, предварительные проекты и символику Цицернакаберда. Книга, созвучная истории армянского народа, заканчивается главой возрождения, которая представляет сынов народа, пережившего геноцид, оставших значительный след в историческом и культурном наследии человечества.