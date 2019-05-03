Культура Май 03, 2019 | Автор : admin

Во дворе Музея народной архитектуры и городского быта в Гюмри 30 апреля концертом бенда “Микаел Восканян и друзья” под открытым небом был дан старт проекту HAY-AT JAZZ.

Джазовые концерт на протяжении 4 дней проходили во дворах музеев Гюмри, превращая культурные структуры в площадки джазовых концертов. По инициативе компании “Манукян” в Гюмри уже во второй раз проводятся концерты, посвященные Международному дню джаза.

“Все свои концерты организуют в Ереване, мы же решили в Гюмри, объединив таким образом две культурные структуры и предоставив возможность посетителям музеев слушать джаз, а любителям джаза — посетить музей”, — сказал в беседе с Арменпресс автор инициативы Мкртич Манукян. Организаторами проекта являются компания “Манукян”, Армянская ассоциация джаза и мэрия Гюмри.