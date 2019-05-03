Вопреки всем достигнутым за последний без малого год договоренностям Азербайджан постепенно наращивает напряженность на границах с Арцахом и Арменией. 29 апреля ВС Азербайджана обстреляли боевые позиции и пастбища в районе села Баганис Тавушской области Армении. 30 апреля в результате обстрела с азербайджанской стороны ранение в голову получил военнослужащий воинской части, дислоцированной в Тавушской области РА.

Дело не только в количестве выстрелов на передовой, хотя, по сравнению с ситуацией, сложившейся после договоренности Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Душанбе, их число выросло в разы. По свидетельству советника президента Арцаха Тиграна Абрамяна, Баку активно обновляет свой арсенал, закупает новые вооружения, время от времени на определенной глубине линии соприкосновения заметны передвижения сил и военной техники ВС Азербайджана, проводятся инженерные работы, возводятся новые укрепления, обновляются инфраструктуры и т.д. На аэродроме, находящемся всего в 100 километрах от линии фронта с Арцахом, Азербайджан разместил ударную группу боевых самолетов. Кроме того, периодически, я бы сказала, со все более короткими временными интервалами, проводятся военные сборы, учения и другие военные мероприятия. Большая часть проводимых мероприятий — вполне нормальное явление для любой армии. Но в случае Азербайджана бряцание оружием давно превратилось в инструмент шантажа Арцаха, Армении и международных посредников. Ни для кого уже не секрет, что переговоры для Баку являются своего рода прикрытием милитаристских планов. Понимая, что в ходе мирного процесса получить 100% желаемого не удастся, Азербайджан считает приоритетным именно военное решение проблемы. В соответствии с этим выбрано даже название начавшихся 1 мая очередных азербайджано-турецких учений — “Мустафа Кемаль Ататюрк-2019” — с боевой стрельбой с привлечением личного состава, бронетехники, артустановок и минометов, боевых и транспортных вертолетов, а также подразделений противовоздушной обороны и зенитно-ракетных подразделений армий двух стран.

В Арцахе эти военные учения держат под особым контролем. По словам пресс-секретаря президента Арцаха Давида Бабаяна, армия приведена в состояние повышенной боевой готовности, ибо не исключены азербайджанские провокации на границе. Тем более, что учения проводятся в преддверии тройного праздника в Арцахе — Дня Победы в ВОВ, Дня освобождения Шуши и Дня Армии обороны республики. Кроме того, напомнил Бабаян, до четырехдневной войны, то бишь азербайджанской агрессии в апреле 2016г., также проводились азербайджано-турецкие военные учения. Не секрет, что стремящаяся к лидерству в регионе Турция всегда пыталась играть определяющую роль в азербайджано-арцахском конфликте. Именно Турция готовит азербайджанских военных, офицеров, спецназовцев и т.д. А в дни апрельской войны 2016г. в Азербайджане находились представители Генштаба Турции. Так что, относительное затишье в зоне конфликта более чем хрупкое и в любой момент может быть нарушено.

Цель Анкары и Баку все та же — “очистить регион от армян”. Этим Турция занималась по меньшей мере с XIX века, осуществив в начале века ХХ варварский по своей сути и методам Геноцид армянского населения, жертвами которого стали несколько миллионов человек. В конце ХХ века с тем же зверством власти Азербайджанской ССР уничтожали армянское население по всей территории республики и пытались изжить армян Арцаха.

“Они стремились очистить эту землю от армян”

30 апреля 1991г. азербайджанский ОМОН при поддержке частей Советской армии и внутренних войск МВД СССР приступил к реализации в Арцахе операции “Кольцо”, целью которой была депортация армянского населения из как можно большего числа населенных пунктов. В первую очередь, мишенью операции стали поселения Северного Арцаха — села Шаумяновского района и Геташенского подрайона. “Азербайджанский ОМОН в те дни бесчинствовал со страшной силой. Они врывались в дома под предлогом проверки паспортного режима и, якобы, искали боевиков. На самом деле никакие паспорта их не интересовали: они просто разбойничали, угоняли скот целыми стадами, вели себя в отношении мирного населения как дикари, бандиты, вплоть до насилования женщин на глазах у мужей. Все это, естественно, вызывало ответную ненависть, создавались отряды фидаи, которые защищали села, причем очень мужественно. Как рассказывали беженцы, жителям Геташена вначале не давали даже выйти из села — их просто уничтожали. Потом все-таки вывезли на вертолетах. На все обращения армянских руководителей из Москвы отвечали, что, дескать, идет операция по ликвидации армянских боевиков. Мне довелось увидеть их: никакие это не были боевики, это были люди, защищавшие своих жен, детей и стариков, родные села — настоящие мужчины, спасавшие беззащитных мирных жителей”, — вспоминает русская писательница Инесса Буркова — одна из тех немногих правозащитников, благодаря которым правда о трагедии армянских сел Арцаха прорывалась сквозь информационную блокаду и доходила до международной общественности. В конце апреля 1991г. ей удалось попасть в Шаумяновск: “Я уже знала, что здесь что-то происходит. Но нам тогда и в голову не могло прийти, что Советская армия может стрелять по советским гражданам. Все началось 30 апреля. Очень хорошо помню голос женщины-радистки, передававшей из Геташена по рации: “Спасите! Нас обстреливают, стреляют в женщин, детей, стариков, стреляют с воздуха, из орудий”. Потом она сообщила, что в село входят танки. Все это я немедленно передавала на радио “Свобода”. Потом в Шаумяновске начали появляться беженцы из Геташена. Я говорила со многими из них. Позже, уже в Ереване, я говорила и с бывшими заложниками, которых захватили в Геташене. Мне запомнились особенно отец и сын Чилингаряны. Отец был участником Великой Отечественной войны и потерял на войне ногу. Они рассказывали, что, когда азербайджанцы их взяли в заложники и увезли, уже по пути, в автобусе начали избивать. …Старика-инвалида били его же костылем, на его глазах измывались и мучили сына — тушили сигареты об тело, бросили на пол и несколько человек одновременно прыгали на нем, били и издевались. А потом подняли за волосы и сняли с него скальп — и все это на глазах отца…” Буркова не сомневается, что “добро” на весь этот кошмар дал никто иной, как “архитектор перестройки” — Михаил Горбачев: “Без согласия с его стороны не было бы ничего — ни “сумгаита”, ни “баку”, ни других кровавых событий. Схема депортации была апробирована в Афганистане и с абсолютной точностью, один к одному, осуществлена в Карабахе. Села вначале окружались, потом их поливали огнем со всех сторон — из пулеметов, автоматов, орудий, с воздуха, затем туда врывались азербайджанские ОМОНовцы и жители соседних азербайджанских сел. Они убивали в постели престарелых, насиловали и убивали женщин, избивали, насиловали и убивали даже детей, грабили и уносили все, что можно было украсть. Все это носило организованный характер — так, видимо, решался национальный вопрос. …Объявленная Горбачевым гласность не касалась только Карабаха — тут была просто стена. Невозможно было напечатать ничего из увиденного тобой. А ведь это был организованный геноцид целого народа — они собирались таким образом изгнать всех армян из исконных армянских земель. И делали это самыми ужасными методами — точно так, как турки в ходе Геноцида в конце XIX-начале XX век”.

Отметим, что весной-летом 1991 года в ходе операции “Кольцо” население около 30 армянских сел Арцаха подверглось террористическим действиям, насилию и было депортировано из родных мест. В ряде сел депортация производилась с особой жестокостью. 30 апреля при вводе войск в села Геташен и Мартунашен Ханларского района бывшей Аз. ССР были зверски убиты, по разным данным, от 15 до 27 человек; людей давили танками и БМП, расстреливали в упор, заживо рубили топорами, скальпировали. Имели место многочисленные случаи изнасилований, истязаний, расстрелов; у людей вырывали золотые коронки, отрезали уши, скальпировали… Некоторые из деревень были просто стерты с лица земли. В Арцахе активизировались азербайджанские банды, которые устраивали засады на дорогах, убивали и брали в заложники сельчан, пастухов, обстреливали села, грабили и жгли фермы и посевы, угоняли скот…

Одновременно внутренние войска МВД и части 4-й армии СССР обстреляли приграничные населенные пункты Армянской ССР в Иджеванском, Ноемберянском, Тавушском, Горисском, Кафанском районах, вторглись в ряд населенных пунктов, сожгли село Воскепар Ноемберянского района. В ходе этих бандитских вылазок были убиты 24 человека, из них 14 — милиционеры, ехавшие на автобусе на дежурство в приграничное село и расстрелянные из засады взводом советского спецназа, и 10 — гражданские лица. Ранено 5 милиционеров и 16 гражданских лиц. 104 человека, из которых 67 — сотрудники правоохранительных органов, взяты в заложники войсками, вывезены в Аз. ССР и переданы в руки aзербайджанских бандформирований. От геноцида большего масштаба армян Арцаха, да и Армению спасла создававшаяся в тяжелейших боях Армянская армия, которая по сей день является основным гарантом безопасности двух армянских государств.