Экономика Май 03, 2019 | Автор : admin

В рамках инвестиционной программы ООО “Коньячный завод Манукян” правительство Армении отложило срок оплаты суммы налога на добавочную стоимость на три года.

Согласно обоснованию решения, в рамках инвестиционной программы компания планирует основать в селе Балаовит Котайкской области полностью автоматизированный, коньячный, винно-фруктово-водочный завод, соответствующий международным стандартам. Производственный этап планируется начать с 2020 года.

В рамках представленной инвестиционной программы компания намерена инвестировать около 2,8 млрд драмов. Около 1,1 млрд драмов на сумму указанного вложения — оборудование, однако большая часть уже освобождена от НДС.

Сумма, предусмотренная для оборудования, подлежащая отсрочке, составит 273,4 млн драмов. Учитывая то обстоятельство, что импорт предусматриваемого оборудования и конструкций обусловлен масштабностью и сложностью выполняемых работ, уточнением кодов ТН ВЭД большей части оборудования, сообщается, что в рамках указанной инвестиционной программы импорт оборудования и конструкций может осуществляться поэтапно. Для организации вышеуказанной деятельности в отношении импортируемых товаров компания полагает отсрочку суммы НДС на три года. В результате реализации инвестиционной программы в течение трех лет в компании будет создано 37 новых рабочих мест со средней зарплатой 260 тысяч драмов.

Другим своим решением Кабинет министров удовлетворил представленную компанией “Алекс текстиль” заявку и предоставил льготу по освобождению от таможенной пошлины на ввоз технологического оборудования, сырья и материалов в рамках инвестиционной программы, осуществляемой в приоритетной сфере.

Согласно проекту решения, импортируемые компанией “Алекс текстиль” товары должны быть использованы в производстве швейных и чулочных изделий. Ввозимые товары не ввозятся из стран-членов ЕАЭС, так как не отвечают техническим требованиям компании.

Компания импортирует товары на 14 млрд 127 млн 414 тыс. 670 драмов, в основном из Турции, Китая и Узбекистана.

“Предоставление льготы станет серьезным стимулом для реализации новых инвестиционных программ и, как следствие, для создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций, стимулирования местного производства и экспорта”, — говорится в обосновании проекта.