Культура Май 08, 2019 | Автор : admin

В Гюмри прошел флешмоб, представляющий памятники стран Франкофонии. Сотрудники ГНО “Служба по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников”, вместе с гюмрийцами, волонтерами и более 50 учениками школы N 29, прошли по улицам Гюмри.

Молодые люди в куртках с изображениями известных памятников стран Франкофонии в сопровождении духового оркестра Гюмри прошли по центральной части города.

Как отметил руководитель региональной структуры ГНО “Служба по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников” Валерий Назаретян, целью мероприятия было ознакомление гюмрийцев с культурой стран Франкофонии. “В это время дети не только прохожим представляют известные архитектурные сооружения стран Франкофонии, но и сами глубже знакомятся с ними”, — отметил Валерий Назаретян.

Флешмоб-шествие прошло по маршруту Театральная площадь — улица Саят-Нова.