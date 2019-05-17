Состоявшееся 15 мая заседание было 13-м по счету. Долгие годы депутаты НС разных созывов РА и Республики Арцах обсуждали многие весьма актуальные вопросы, находили их решения, намечали программы, для претворения которых в жизнь был задействован потенциал двух армянских государств. Традиция эта продолжается и приносит плоды.

В повестке состоявшейся на этой неделе заседания было два вопроса — “Перспективы активизации парламентской дипломатии” и “Роль парламентской дипломатии в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта”.

Как заявили по завершении закрытого заседания главы законодательных органов Армении и Арцаха Арарат Мирзоян и Ашот Гулян, дебаты были интересными, стороны довольны результатами обсуждений, был четко обозначен дальнейший путь взаимодействия.

Кстати, в своей вступительной речи в начале заседания спикер НС Республики Армения заявил: “Делая более понятными для мирового сообщества побудительные причины, сущность и особенности Карабахской проблемы, наши парламентарии своими каждодневными последовательными шагами должны способствовать делу международного признания Арцаха”.

Господин Мирзоян также заверил, что делегации Армении в европейских структурах активно озвучивают вопрос Арцаха и проблемы его населения.

“Народ Арцаха самоопределился и создает современную страну, о которой мечтали наши предки — страну, в основе которой основополагающие свободы гражданина. Невозможно жить и созидать во враждебной среде, где под угрозой — физическая безопасность населения. Проблемы народа НК нуждаются в еще большем международном информировании — таковы позиции и подходы армянских делегатов на различных международных трибунах. Мы не жалеем сил в вопросе противодействия искажению реалий со стороны Азербайджана, попыткам перевести дебаты по Карабахской проблеме на иные площадки, продвижению резолюций, не имеющих ничего общего с действительностью”, — сказал он.

По словам спикера парламента Арцаха Ашота Гуляна, в течение минувших месяцев все политические силы парламента Армении посетили Арцах, встречались с представителями законодательной и исполнительной властей. В контексте активизации парламентской дипломатии господин Гулян отметил важность задействования потенциала депутатов. “Международный авторитет Республики Армения сегодня придает позитивные месседжи для продвижения вопросов международной армянской повестки. Наши основные усилия в этом контексте должны быть направлены на укрепление существующих отношений с международными партнерами, налаживание новых партнерских связей и озвучивание с различных трибун вопроса признания Арцаха”, — подчеркнул господин Гулян.

Обобщая итоги заседания межпарламентской комиссии, председатель парламента Арцаха, от имени своих коллег и себя лично, выразив удовлетворение состоявшимся очередным заседанием и отметив эффективность прошедших дебатов, сказал: “Мы специально выбрали повестку дня — тему активизации парламентской дипломатии и обсуждение Карабахской проблемы в контексте парламентской дипломатии, а также сегодняшнюю ситуацию. Все депутаты обоих парламентов имели возможность представить свои точки зрения. Я считаю это очень полезным, поскольку мы начали новый процесс с парламентом Армении. Это новое начало большого пути”.

Он также добавил, что дебаты позволят выделить множество вопросов для действий в последующие месяцы, что имеются конкретные договоренности по нескольким направлениям, в том числе в проведении совместных заседаний.

Господин Гулян выразил уверенность, что многие из обсуждений будут выделены для действий в последующие месяцы, а по поводу совместных заседаний постоянных комиссий уже имеются конкретные договоренности.

Что касается обсуждения темы роли парламентской дипломатии в деле урегулирования карабахского конфликта, то, по словам спикера НС Арцаха, депутаты имели возможность высказать свои точки зрения, предложения и мнения.

Председатель Национального Собрания Армении также подчеркнул высокую продуктивность заседания, отметив, что обсужденная тема обладает исключительно важным значением, прозвучали серьезные вопросы и мысли, были затронуты интересные нюансы.

“Наши парламентарии ныне имеют более четкое представление, какие акценты должны быть расставлены в различных многосторонних и двусторонних международных контактах. Полагаю, эти дебаты должны продолжаться, поскольку процесс преемственный. Для последующих обсуждений наметили также вопросы, касающиеся других сфер”, — подчеркнул председатель НС Армении.

P.S. На предшествующей заседанию межпарламентской комиссии встрече спикеров парламентов двух армянских государств глава парламента Армении заверил, что парламентарии Армении и впредь будут по возможности поднимать вопрос справедливого решения Арцахской проблемы на международных парламентских площадках. В его оценке, совершенная в Армении революция и переход к парламентской системе правления открыли новые перспективы в контексте озвучивания проблемы НК в международных организациях.

На встрече стороны обсудили предстоящую повестку дня сотрудничества парламентов двух армянских государств, взаимодействие в законотворческом процессе, говорили о важности обмена опытом и взаимных поездок. Они подчеркнули роль парламентской дипломатии в справедливом решении Арцахского вопроса, значение совместных усилий в продвижении общеармянских проблем.