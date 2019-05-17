Экономика Май 17, 2019 | Автор : admin

Центральный банк Армении с 16 мая ввел в обращение серебряную памятную монету “100-летие основания ЕГУ”. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении.

На лицевой стороне (аверс) — памятник армянским ученым (находится в зале Ереванского государственного университета, скульптор Ваан Казарян, архитектор Левон Балаян, инженер Сос Манукян) и надпись “SCIENTIA POTENTIA EST”. На оборотной стороне (реверс)- фрагмент скульптуры “Саак Партев и Месроп Маштоц” (находится у входа в Ереванский государственный университет, скульптор Ара Саргсян, архитектор Ромео Джулакян). На фоне — изображения силуэта и герба здания ЕГУ.

Номинальная стоимость 1000 драмов, металл и проба — серебро 925. Авторы эскизов: Арутюн Самуелян (аверс) и Вардан Варданян (реверс). Отчеканена на Монетном дворе Литвы.