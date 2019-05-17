Расширение рынков для бизнеса — именно к этому сводилась основная идея создания ЕАЭС, а эффект масштаба ставился во главу угла как ключевое конкурентное преимущество новосозданного Союза. И действительно, на протяжении последних почти пяти лет сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигалось довольно успешно и весьма динамично. Год за годом чиновники, эксперты и журналисты, апеллируя статданными, рассказывали о том, как новые возможности способствовали более полному раскрытию экономического потенциала стран-участниц ЕАЭС, как росли показатели взаимного товарооборота между ними, ползли вверх объемы экспорта, углублялась промышленная кооперация, увеличивался совокупный ВВП и еще многое другое.

Тот факт, что увеличение рынков позитивно сказалось на национальных производителях, особенно в странах с небольшими экономиками, как Армения, — это, конечно, хорошо. Однако,анализируя воздействие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, нельзя обойти вниманием и вопрос трудовой миграции. Ведь бизнес — бизнесом, а вот как все же отразилась эта самая интеграция на простых людях — рабочих мигрантах? Тем более, что Договором о ЕАЭС предусматривалось создание условий для реализации свободы движения не только товаров, капитала, услуг, но и рабочей силы.

Для Армении эта тема более чем актуальная, поскольку трудовая миграция играет серьезную роль в том числе и в плане обеспечении уровня благосостояния населения. Нет практически ни одного села в стране, откуда на сезонные заработки не уезжала бы чуть ли не половина мужского населения. При этом Россия традиционно является ключевым направлением для армянских мигрантов, да и притоки частных денежных трансфертов обеспечиваются в основном из этой страны. По разным подсчетам, свыше 95% трудовых мигрантов из Армении отправляются именно в Россию.

Что касается объема денежных переводов в нашу страну со стороны физлиц, то и здесь лидирует РФ. Достаточно сказать, что, по данным Центробанка РА, за 11 месяцев 2018 года из России в Армению по линии трансфертов физлиц поступило порядка 954,6 млн долларов, в то время как общий объем частных трансфертов в Армению составил 1 млрд 612 млн долларов. Кстати, с каждым годом наблюдается увеличение денежных переводов со стороны физлиц и в обратном направлении. За тот же период отток средств из Армении в Россию составил почти половину притока, а именно — 432,9 млн долларов, продемонстрировав рост, по сравнению с тем же периодом предыдущего года на целых 28,6%, хотя приток вырос всего на 1,1%.

Процесс упростился

Нельзя сказать, что до вступления Армении в ЕАЭС наблюдалась иная картина с рабочими мигрантами. Но что изменилось, так это условия, предоставляемые им на трудовом рынке. Во-первых, ранее многие мигранты трудоустраивались нелегально. Периодические попытки ужесточить правила пребывания и трудоустройства для мигрантов в принимающих странах, таких, как Россия и Казахстан, не давали особого эффекта. Во-вторых, если ранее в той же России действовал механизм квотирования рабочих мест для иностранных граждан в целях защиты национального рынка труда, то уже на едином трудовом рынке ЕАЭС эти квоты были отменены для мигрантов из стран-членов Союза.

— Подобное новшество существенно облегчило жизнь приезжающих на заработки в Россию армянских мигрантов. Ведь до этого необходимо было получить два вида документов для трудоустройства — патент и разрешение на работу. Для получения патента нужно было проходить долгий путь, сдать экзамен на знание русского языка, истории РФ, законодательства, потом представить разного рода медицинские документы и только тогда рассчитывать на получение патента. Теперь же нужно всего лишь наличие трудового договора с работодателем. И на тот срок, на который он заключен, пребывание граждан из стран ЕАЭС на территории РФ считается законным, — рассказала в беседе с нами специалист по миграционным вопросам общественной организации “Армянский Каритас” Татевик Бежанян.

Помимо того, что гражданам союзных государств теперь не надо получать разрешение на осуществление трудовой деятельности в стране трудоустройства, их обеспечивают также медицинским страхованием, решаются вопросы обретения ряда социальных льгот в стране пребывания.

Предприимчивые работодатели

Казалось бы, с формированием единого рынка труда ЕАЭС были созданы все стимулы для мигрантов и работодателей законным образом оформлять трудовые отношения в соответствии с законодательством страны пребывания, что сделало бы трудовую миграцию более упорядоченной, сократив ее незаконный сегмент.

Да, констатирует наша собеседница, пребывание рабочих мигрантов в той же России стало контролируемым процессом с учетом того, что все приезжающие на заработки (по крайней мере большая их часть) заключали трудовые договора. Но тут возникла другая проблема. В реалиях многие работодатели оказались довольно предприимчивыми людьми, придумав способ, как одновременно снабжать мигрантов трудовыми договорами и заодно платить меньше налогов с их зарплаты.

— В России появились так называемые фирмы-однодневки, которые по сути действуют фиктивно. Здесь заключают трудовые договора с мигрантами на срок девять месяцев или год, указывая зарплату, намного меньше той, которую эти самые люди получают, работая в совершенно другом месте с этим же договором. Подобная схема позволяет работодателям платить меньше налогов, но мигранты при этом находятся в стране абсолютно легально. Проще говоря, миграция стала носить легальный характер, но появились другие варианты обходить закон, — обрисовала ситуацию специалист по миграционным вопросам.

Сами мигранты, продолжила она, при таком раскладе никак не защищены от риска невыплаты им заработной платы. Ведь если реальный работодатель откажется выплачивать им заработанные деньги, то у них на руках трудовой договор другой организации и нет ни одного документа, подтверждающего тот факт, что работали они именно у него.

Позитив внушает то, что Федеральная налоговая служба РФ ведет активную борьбу с фирмами-однодневками. По последним данным ФНС, с 1 января 2017 года количество компаний с признаками фиктивности сократилось более чем на 1 млн, упав до 4,7% от общего числа зарегистрированных в России юридических лиц (всего в Едином госреестре юрлиц на сегодня порядка 3,9 млн организаций).

Нелегальный учет чреват выдворением

Другая, не менее важная проблема, связана уже с миграционным учетом. Дело в том, поясняет г-жа Бежанян, что после того как граждане той же Армении приехали в Россию, они обязаны в течение 30 дней встать на учет по месту жительства. Но бывают случаи, когда собственник жилья, где эти люди намерены жить, отказывается их ставить на учет, в том числе и потому, что за учет надо платить определенные деньги государству. На вопрос, что делают в таких случаях трудовые мигранты, наша собеседница поясняет — за определенную плату регистрируются в так называемых “резиновых” квартирах, где на небольшой площади уже зарегистрированы десятки людей. Получается, что место регистрации у них в одном месте, а проживания — совершенно в другом. Главная опасность для принимающего государства заключается в том, что мигранты выпадают из поля зрения надзорных и правоохранительных органов. Никто точно не знает, где на самом деле живут эти люди и чем занимаются.

— Это считается очень серьезным нарушением, с точки зрения российского законодательства, и может стать основанием для административного выдворения мигранта. В итоге, он лишится минимум на три года возможности вновь приехать в Россию, — отмечает г-жа Бежанян, призывая всех мигрантов, выезжающих на заработки в РФ, найти такое жилье, собственник которого согласится поставить их на учет по месту жительства. Или же заранее обговорить этот вопрос с работодателем, бригадиром или другим организатором, с которым они договариваются о работе в России.

Несмотря, однако, на имеющиеся в этой сфере проблемы, страны ЕАЭС уже ощутили последствия создания единого рынка труда и свободного движения рабочей силы. Прежде всего, в контексте более эффективного управления миграционными процессами на евразийском пространстве, чем то было ранее. Равные же права, которые получили трудящиеся мигранты в ЕАЭС, позволили повысить их мобильность.

Многое предстоит еще сделать в этом направлении как по части синхронизации процессов разработки профессиональных стандартов, создания интегрированной Евразийской электронной биржи труда, так и ускорения решения вопросов, касающихся пенсионного обеспечения. Но факт остается фактом — единый рынок труда ЕАЭС стал одним из самых серьезных, хотя зачастую недооцениваемых успехов евразийской интеграции.