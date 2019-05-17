Культурная общественная организация “Карорд тон”, в партнерстве со Всеобщим Армянским благотворительным союзом и при поддержке Министерства культуры Армении инициировала масштабное музыкальное мероприятие. С 4 по 28 мая в республике проводится Международный фестиваль “Дни современной музыки в Армении Crossroads-2019”. В фестивале принимают участие известные зарубежные музыканты: композитор Жан-Люк Фафшам (Бельгия), пианистка Лоранс Мхитарян (Бельгия), композитор, дирижер Паоло Риччи (Италия), композитор Арман Гущян (Россия), ансамбль Assonance (Армения).

Отметим, что фестиваль современной музыки Crossroads-2019 представляет не только концерты, но и носит обучающий характер. Зарубежные гости, выступающие в рамках мероприятия, также проводят мастер-классы для наших студентов.

В Гюмрийском технологическом центре 4 мая уже состоялся концерт Лоранс Мхитарян и флейтиста Арама Оганесяна. Солисты представили произведения Рубена Антоняна, Раоло Риччи и других современных композиторов. 6 мая фестиваль принял Музей-институт Комитаса, где состоялся фортепианный концерт Лоранс Мхитарян.

А уже 23 мая в Музее-институте Комитаса выступит ансамбль Assonance.

Этот же коллектив закроет фестиваль концертом, который состоится 28 мая в Доме камерной музыки им.Комитаса. Мастер-классы для студентов 7 и 8 мая уже состоялись в офисе Армянского всеобщего благотворительного союза в “Акустической лаборатории” Ереванской государственной консерватории им.Комитаса. Здесь же 20 и 24 мая проведут семинары Арман Гущян (на тему “Портрет композитора”) и Паоло Риччи (на тему “Цитирования и замствования в моей музыке”.

Среди гостей фестиваля следует отметить нашего соотечественника, проживающего в России, композитора Армана Гущяна. Он с отличием окончил Московскую консерваторию, где обучался на композиторском факультете в классе проф. Р.Леденева (композиция) и проф. В.Кикты (инструментовка). Стажировался в Базельской музыкальной академии у проф. Р.Мозера (композиция) и проф. Г.Ф.Хааса (инструментовка), а как композитор и преподаватель — в Дрезденcкой высшей школе музыки им. К.М.фон Вебера у проф. М.Андре (композиция) и проф. Ф.М.Ольбриша (компьютерная музыка). Является лауреатом конкурса им. Шостаковича в Москве (2006), международного конкурса Pre-Art в Цюрихе (2007), фестиваля-конкурса Пифийские игры в Санкт-Петербурге (2014) и т.д.

А.Гущян сотрудничал с Большим симфоническим оркестром им. П.И.Чайковского и В.Федосеевым. Среди исполнителей его музыки и другие известные коллективы: Московский ансамбль современной музыки, Ансамбль солистов “Студия новой музыки”, Ensemble Phoenix Basel, Camerata Variabile Basel, Ensemble Paul Klee, Ensemble Proton Bern, Mondrian Ensemble (Швейцария), Sinfonietta Dresden, Ensemble Courage (Германия), Ensemble Apartment House (Лондон), Государственный академический симфонический оркестр им. Е.Светланова, Базельский симфонический оркестр, Дрезденский филармонический оркестр, а также музыканты А.Аванесов, К.Волостнов, С.Чирков, Д.Сорокин и др. Является автором музыки к театральным спектаклям “В Чаще” в Центре им. Вс.Мейерхольда (в соавторстве) и DreamWorks в Русском драматическом театре Литвы (Вильнюс). Арман Гущян является сооснователем Клуба молодых композиторов Московской консерватории (создан в 2001г.). C 2013 года курирует проекты новой академической музыки.

Еще один наш соотечественник, пианистка из Бельгии Лоранс Мхитарян, прекрасно исполняющая танцевальные произведения Комитаса. Она дочь известного ученого, египтолога Арбака Мхитаряна, который занимался историей Египта, читал лекции, посвященные его культуре, а также культуре Армении, писал статьи на эти темы. От отца ей передались любовь к армянской культуре и стране в целом. И теперь свои чувства она выражает в своей творческой деятельности. Лоранс Мхитарян сотрудничает с нашими известными музыкантами Давидом Баласаняном, Артуром Аванесовым, Арамом Ованнисяном и др.

Отметим, что коллега Лоранс, бельгийский композитор Жан-Люк Фафшам, также являющийся гостем фестиваля — автор произведения “Армянская бумага” (Papier d’Armenie) фортепианной сюиты из четырех частей: “Голова турка”, “Кровавая пустыня”, “Тысячи стертых имен” и “Что увидел Комитас”. Это произведение впервые было исполнено в Бельгии в 2015 году, на концерте 100-летия Геноцида, организованном Лоранс Мхитарян. К слову, название первой части сюиты — “Голова турка” во французском языке является синонимом слова “жертва”. А само название всего произведения навеяно историей “Армянской бумаги” (Papier d’Armenie), которую в своих домах жгли армяне Османской империи. Это была пропитанная смолой стиракса бумага, создающая в их домах удивительно приятный аромат. Делалось это для того, чтобы ароматизировать, освежать и дезинфицировать воздух в помещении. В конце XIX века молодой француз Огюст Понсо, учившийся в Турции, обратил внимание на это ароматическое средство и, вернувшись на родину, создал прибыльный бизнес. “Армянская бумага” произвела фурор во Франции: ее душистый аромат стал модным запахом салонов и будуаров. А благодаря своим полезным свойствам, бумага в 1888 и 1889 годах получила медали на выставке по гигиене. Французы пользуются армянской бумагой уже более ста лет, ее можно купить в любой местной аптеке, в то время как в нашей стране она все еще остается диковинкой. такие вот истории можно узнать в рамках одного фестиваля.