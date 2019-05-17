Общество Май 17, 2019 | Автор : admin

Полиция продолжает предпринимать практические шаги по обнаружению незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

Как сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, благодаря каждодневной последовательной работе 13 мая сотрудники Арабкирского отделения полиции получили очередные оперативные сведения о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

На их основании в следственном отделении отдела возбуждено уголовное дело. В рамках уголовного дела, возбужденного 14 мая, по решению суда, полицейские Арабкира, обыскав один из домов села Геганист Араратской области, обнаружили большое количество незаконно хранящихся оружия и боеприпасов. С целью направления на судебно-баллистическую экспертизу, были изъяты и упакованы автомат Калашникова, с заводским номером, покрытым краской, разнокалиберные ружья различных видов, 3 гранаты, взрывчатые вещества общим весом 800 граммов, более 90 патронов различного калибра, заряженные патронами боеприпасы и другие боеприпасы.

Хозяин дома, 55-летний Г.Б., был задержан и подвергнут приводу в Арабкирское отделение полиции.

Полицейские Арабкира, сотрудничая с коллегами из других территориальных подразделений, предпринимают разведывательные меры для выяснения источника приобретения обнаруженного оружия и боеприпасов. Следствие продолжается.