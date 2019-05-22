Государство Май 22, 2019 | Автор : admin

После перехода на систему регулирования дорожного движения в Армении по баллам ожидается, что сумма штрафов снизится на 2,7 млрд драмов. Об этом на пресс-конференции заявил член парламентской фракции НС “Мой шаг” Армен Хачатрян.

“Грубо говоря, 2,7 млрд драмов заменяются баллами. Это уже проблема государства, из госбюджета, в случае необходимости, Полиции для осуществления соответствующих расходов будут предоставляться соответствующие средства”, — сказал Хачатрян.

Депутат отметил, что максимальный размер штрафа по балльной системе вместо нынешних 500 тыс. драмов составит 29 тыс. драмов. По его словам, посредством этих изменений повысится уровень безопасности движения.

Правительство Армении одобрило законодательную инициативу правительства “О внесении изменений и дополнений в кодекс РА “Об административных правонарушениях и смежных законопроектах”.

Согласно проекту, со дня получения водительского удостоверения лицу, имеющему право на управление транспортными средствами, сроком на один год будет выдано 9 баллов. В случае нарушения правил дорожного движения у лица, совершившего административное правонарушение, автоматически будет изъят балл из общего количества баллов, выданных в данном году лицу.

Проект закона вступит в силу через 6 месяцев после его принятия НС.