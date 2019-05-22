Изменена мера пресечения в отношении второго президента РА

Май 22, 2019  |   Автор :   |   Государство

Ереванский  суд общей  юрисдикции под председательством судьи Давида Григоряна  огласил 18 мая решение  об изменении ареста как  меры   пресечения  в отношении второго президента  РА  Роберта  Кочаряна — на основании личного поручительства действующего и экс-президентов   Арцаха  Бако Саакяна  и Аркадия   Гукасяна,  которые явились в  зал суда 16 мая.

Они лично  поручились, что в  случае прекращения  ареста в  качестве  меры  пресечения, Роберт Кочарян не будет препятствовать расследованию дела, не будет избегать  явки в орган, проводящий следствие, не  совершит поступков, непозволительных согласно УК, будет являться в суд и выполнять судебно-процессуальные  обязанности.


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