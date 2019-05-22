Государство Май 22, 2019 | Автор : admin

Ереванский суд общей юрисдикции под председательством судьи Давида Григоряна огласил 18 мая решение об изменении ареста как меры пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна — на основании личного поручительства действующего и экс-президентов Арцаха Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, которые явились в зал суда 16 мая.

Они лично поручились, что в случае прекращения ареста в качестве меры пресечения, Роберт Кочарян не будет препятствовать расследованию дела, не будет избегать явки в орган, проводящий следствие, не совершит поступков, непозволительных согласно УК, будет являться в суд и выполнять судебно-процессуальные обязанности.