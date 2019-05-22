Основополагающие ориентиры экономической революции обсудили вчера ведущие ученые экономисты, преподаватели вузов, представители ведомств экономического и научно-образовательного блоков и органов исполнительной власти на научно-практической конференции в Национальной Академии наук РА.

В своих докладах, посвященных отдельным конкретным темам, касающимся стратегии и тактики государственной политики в области экономики, образования и науки, выступающие рассмотрели нынешнее состояние дел как в отдельных отраслях, так и в целом по государственно-хозяйственной деятельности. Ученые, практические функционеры и эксперты, представили свои оценки относительно перспектив развития на ближайшие годы, а также в более долгосрочной перспективе. Они обсудили различные вероятные сценарии и направления дальнейшего продвижения, выступили с предложениями и замечаниями, в частности, по поводу приоритетных целей энергетического развития, становления и прогресса военно-промышленной сферы в русле внедрения новейших технологий, в том числе, основанных на робототехнике и искусственном интеллекте. Речь шла также о проблемах и вызовах, с которыми в стремительно развивающемся мире сталкивается традиционная система образования и важности инновационных подходов к вопросу реформирования этой сферы с целью обеспечения конкурентоспособности Армении на предстоящие десятилетия как страны, обладающей высококвалифицированным интеллектуальным капиталом.

В работе конференции принял участие премьер-министр Никол Пашинян. Выступая на открытии заседания за “круглым столом”, глава правительства подчеркнул большое значение организации такого мероприятия, заявив, что придает важность постоянному общению научного и экспертного сообщества с правительством.

“Я очень рад, что был организован подобный симпозиум с таким серьезным подходом. Для нас очень важно, чтобы научное, экспертное сообщество Армении чувствовало себя вовлеченным в те процессы, которые сегодня осуществляются в Республике Армения. Правительство не должно быть изолированным и должно быть в постоянном общении с научным и экспертным сообществом. Я уверен, что в ходе этого обсуждения появятся ценные мысли, идеи, которые будут реализованы и будут иметь более долгосрочное значение”, — сказал Пашинян.