Государство Май 22, 2019 | Автор : admin

Решением суда производство по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, министра обороны Сейрана Оганяна и бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова приостановлено. Об этом заявил адвокат Оганяна Карен Межлумян.

Суд, по всей вероятности, обратился в КС для выяснения вопроса конституционности статьи 301.1 УК Армении (свержение конституционного строя), по которой выдвинуто обвинение Кочаряну и другим, заявил адвокат.

Отметим, что адвокаты экс-президента представили в суд подобное ходатайство, однако оно не было рассмотрено.

Как утверждают адвокаты в интервью различным СМИ, у суда имеются обоснованные сомнения относительно того, что две статьи Уголовного кодекса РА, примененные органами следствия в отношении четверых проходящих по делу обвиняемых, противоречат ст.ст. 72, 73 и 79 Конституции РА.