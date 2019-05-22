Государство Май 22, 2019 | Автор : admin

Армения претендует стать первой страной, где государственные машины будут оснащены электродвигателями. Подробности программы в видеоматериале, опубликованном на странице правительства в Facebook, представил министр охраны природы Эрик Григорян.

Программа будет реализована на средства гранта — Глобальный экологический фонд предоставляет 700 тысяч евро. Усилия государства, направленные на повышение интереса к электромобилям, еще раз доказал проект об освобождении от таможенной пошлины на ввоз, который уже находится в парламенте, в случае его принятия с 1 июля вступит в силу. В видеоролике отмечается, что логическим продолжением этого является программа, в которой чиновники на собственном примере покажут заботливое отношение к природе. “Естественно, первое преимущество — снижение загрязнения атмосферного воздуха. И это очень хорошая возможность для развития в стране научно-технологического потенциала, связанного с электромобилями”, — отметил Эрик Григорян.