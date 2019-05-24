Регион Май 24, 2019 | Автор : admin

15 военнослужащих миротворческого взвода военной полиции МО РА в Республике Болгария с 13 по 16 мая принимали участие в международных учениях “По ту сторону горизонта-2019”, в которых участвовало около 300 представителей из 5 стран.

Как сообщили в военной полиции МО РА, в международных учениях “По ту сторону горизонта -2019” миротворческий взвод военной полиции МО РА принимал участие впервые, впервые поборолся с представителями Национальной гвардии США (штат Теннесси), Военных полиций Румынии, Украины, Северной Македонии. Армянские военнослужащие с честью выполнили поставленные задачи, получили сертификаты за отличное участие.