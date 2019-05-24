Регион Май 24, 2019 | Автор : admin

Коллекционные монеты, посвященные пятилетию со дня создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС), выпущены в обращение в Казахстане во вторник. Об этом сообщается на сайте Нацбанка республики.

Национальный банк Республики Казахстан 21 мая 2019 года выпускает в обращение коллекционные монеты “Евразийский экономический союз. Пять лет” из золота номиналом 50 тыс. тенге (8,5 тыс. рублей) и из серебра номиналом 500 тенге (85 рублей)”, — говорится в сообщении.

На лицевой стороне монет в центральной части изображен герб Казахстана. Внизу обозначен номинал, по окружности размещена надпись “Республика Казахстан” на казахском в латинской графике и на английском языках, а также указан металл, из которого изготовлена монета и его проба. На оборотной стороне в центральной части изображены официальная эмблема ЕАЭС и число “2019”. Вокруг — цветная композиция из ленточных орнаментов и государственных флагов стран — участниц Союза. В верхней части монеты размещен логотип Нацбанка Казахстана, а по окружности — надпись “Евразийский экономический союз. 5 лет” на русском и на казахском в латинской графике.

Монеты изготовлены из золота 999 пробы и из серебра 925 пробы. Золотые монеты выпущены в двух вариантах: килограммовые и весом 31,1 г. Номинал первых — 50 тыс. тенге, диаметр — 100 мм, а тираж 20 штук, вторых — 500 тенге, их диаметр 32 мм и тираж 500 штук. Номинал серебряных монет — 500 тенге, масса 31,1 г, диаметр 38,61 мм и тираж 1,5 тыс. штук.