XVII Международный фестиваль короткометражных фильмов “ОДИН КАДР” получил беспрецедентное количество заявок. Для участия в кинофестивале в этом году было представлено 752 заявки из Армении и зарубежных стран. “Один кадр” пройдет с 5 по 11 июня в Ереване, в Центре инновационного экспериментального искусства (НПАК). Фестиваль короткометражных фильмов “ОДИН КАДР” — это открытая киноплощадка, основанная в 2003 году. Эмблемой фестиваля является бронзовая статуэтка, воссоздающая наскальную роспись 5000-летней давности, найденной в Гегамских горах Армении. По итогам отбора, для показа в конкурсных номинациях было отобрано 97 фильмов.

В номинации “Один кадр — одна минута” будет представлено 53 фильма, 23 из которых из Армении. В номинации “Короткие фильмы” — 30 фильмов (8 — из Армении), а в номинации “Кино без границ” — 14 фильмов (3 — из Армении). По словам президента и основателя фестиваля “Один кадр” Гагика Газаре, в это году наблюдается активность участия как из-за рубежа, так и Армении. Заявки на фестиваль представили режиссеры из 27 стран мира: США, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Германии, Дании, Эстонии, Испании, Израиля, Италии, Ирана, Польши, Канады, Южной Кореи, Индии, Греции, Мексики, Великобритании, Нидерландов, Швеции, Швейцарии, Чили, Португалии, России, Сирии, Финляндии и Франции.

“Фестиваль действительно узнаваем. Можем сказать, что короткометражное кино становится все более амбициозным: молодые армянские режиссеры начинают утверждать себя в короткометражном кино. В номинации “Один кадр — одна минута” произошла смена поколений. Приходит новое, более молодое поколение, заинтересованное этой номинацией. Если раньше нам нужно было поощрять, объяснять, что такое формат “Один кадр — одна минута”, то теперь это воспринимается автоматически, то есть он стал инструментом для создания визуального материала”, — говорит Гагик Газаре. Основатель фестиваля также подчеркнул, что значительно увеличилось и число участников — женщин-режиссеров. “Мы получили много заявок и от армянских кинорежиссеров, и надо отметить, что в этой активности присутствует и качество”, — отметил он, подчеркнув, что в этом году на конкурс были представлены произведения фантастического кинематографического почерка.

— Действительно, в этом году будет очень богатая программа, и мы призываем всех прийти и посмотреть фестивальные фильмы. Одна из особенностей заключается в том, что в этом году, в особенности для номинации короткометражных фильмов, в состав жюри вошли зарубежные специалисты в области кино. Это хорошая возможность для наших местных участников принять участие в дебатах, пообщаться с этими людьми и познакомиться.

В отличие от предыдущих лет, одной из особенностей фестиваля в этом году является новая номинация “Нулевой бюджет”, в которой представлены 12 проектов, 6 из которых будут участвовать в питчинге.

В свою очередь, ответственный за международные связи фестиваля “Один кадр” и координатор номинации “Нулевой бюджет” Артур Сукиасян сообщил нам, что эта номинация в этом году будет иметь два направления — кинопроизводство и постпродакшн фильмов длительностью до 15 минут. “Темы кинопроектов, претендующих на эту номинацию, включают в себя и социальную направленность, и права женщин. Также было много синематик-проектов. Мы ожидали, что будут активными режиссеры документальных фильмов, но в этой номинации проявили активность режиссеры игровых картин. Состоится питчинг, жюри заслушает все шесть отобранных проектов и определит, будет ли сумма призового фонда выделена одному проекту, или же она будет распределена между разными проектами”, — сообщил Артур Сукиасян.

Надо отметить, что стартовый призовой фонд номинации “Нулевой бюджет” составляет 1 млн драмов РА. Задействование этой площадки для кинопроизводства стало возможным благодаря поддержке в этом году Министерства культуры РА. “Поскольку производство фильмов в Армении находится на нулевом уровне, можно сосчитать на пальцах те площадки, куда могут пойти кинематографисты, представить и реализовать свои кинопроекты. Поэтому любой кинофестиваль не может быть только платформой для показа фильмов — он должен также иметь платформу для кинопроизводства, ориентированную на будущее”, — добавил А.Сукиасян.