Сотрудничество на Евразийском пространстве стало реальностью, и хотелось бы видеть тот день, когда Евразийское экономическое содружество и Европейский союз начнут серьезные переговоры о глубоком сотрудничестве друг с другом. Об этом сказал Президент Армен Саркисян, выступая в качестве спикера на пленарном заседании открытия XVI Евразийского медиа форума, который стартовал вчера в Алма-Ате.

Ежегодный форум, который в этом году проводится по теме “Мир сегодня: трансформация реальности?”, собрал под одной крышей более 600 делегаций из почти 60 стран мира, в том числе, государственных и политических деятелей, экономистов, нобелевских лауреатов, предпринимателей и экспертов. Учрежденный в первые годы XXI века Евразийский медиа форум за 16 лет своего существования вырос в авторитетную независимую дискуссионную площадку, на которой компетентные эксперты, известны политики и ведущие журналисты из разных концов планеты обсуждают актуальные международные проблемы и ищут пути устойчивого развития. Вместе с идейным вдохновителем и бессменным председателем оргкомитета форум, Даригой Назарбаевой, Армен Саркисян принимал деятельное участие в работе по созданию Евразийского медиа форума, о чем он упомянул в начале своего выступления, подчеркнув: “Я могу этот форум назвать институтом, который имеет огромное влияние не только на журналистскую среду, но также вообще на понятие евразийства и на все медиа”.

Говоря о том, что такое Евразия, Армен Саркисян отметил, что в основе этой концепции заложена не только география, но и великая история цивилизаций, которые рождались тысячелетия назад и некоторые из них стали сегодня действительно великими. Он подчеркнул, что Евразия является центром многих развитий и событий, которые происходят в мире.

“Когда говорим о Евразии, нельзя не думать о Казахстане, потому что он сегодня не только физически, но и политически и экономически находится прямо в центре. И не зря, что именно здесь рождались идеи экономического сотрудничества, которое стало реальным сотрудничеством в постсоветском пространстве и времени. Это Евразийское экономическое сотрудничество, которое стало реалией, и хотелось бы думать, что эта реалия станет еще одним мостом, для того чтобы служить той главной цели, о которой, когда мы говорим “Евразия”, думаем. Это содружество наций, народов, культур и цивилизаций. То есть я бы хотел видеть тот день, когда Евразийское экономическое содружество и Европейский союз начали бы серьезные переговоры о глубоком сотрудничестве друг с другом”, — подчеркнул Армен Саркисян.

Говоря о медиа, он отметил, что за прошедшие годы сама концепция медиа претерпела серьезные изменения, трансформируясь в своего рода синоним виртуальной жизни. “Когда годы назад мы говорили о медиа форуме, этот форум представлялся как платформа для журналистов. Но посмотрите, всего за 20 лет как изменились медиа. Сейчас, когда говорим медиа, мы не думаем только о журналистах. Поэтому я думаю, что будущее Евразийского медиа форума — реальные медиа”, — сказал Армен Саркисян, отметив, что эта виртуальная жизнь меняет наше восприятие различных явлений, например, то, как мы занимаемся наукой, образованием, здравоохранением, экономикой и также политикой.

Он подчеркнул, что по мере увеличения влияния виртуального, медийного пространства на реальный, физический мир, в котором живут люди, меняются также важные человеческие ценности, включая отношение планете или, к примеру, к демократии. “Потому что этот маленький гаджет дает нам возможность заниматься референдумом каждый день в политике. Каждый день ты получаешь обратную реакцию. То есть мы должны быть готовы к тому миру, который будет перед нами через 20 лет”, — подчеркнул Армен Саркисян.

Тему возможного сотрудничества между Евразией и Евросоюзом, а также перспективной роли Армении в качестве моста такого сотрудничества Армен Саркисян развил выступая позже во время дискуссии на тему “Деглобализация: мир в поисках новых моделей развития”.

Отметив, что процесс глобализации не только продолжается, но и будет идти более быстрыми темпами, он согласился с участниками дискуссии, что в этом процессе есть трудности на разных уровнях, и сегодня важнейший вопрос касается управления этим процессом. “Армения — маленькое государство, но всемирная нация, и думаю, что мы будем тем народом, который знает, как адаптироваться. Народом, который в ходе истории прошел через огромные трагедии и начал жизнь снова. Это важное качество в новом мире, где все меньше определенности, и все больше неопределенности”, — сказал Президент Армении.

Он подчеркнул, что Армения была и продолжает оставаться на перекрестке. “Армения — перекресток. Поэтому наша страна научилась работать со всеми и имеет тесные отношения с Российской Федерацией и со странами Евразийского экономического союза. Однако в то же время Армения подписала соглашение с Евросоюзом, и я в этом не вижу никакого противоречия. Более того, Армения имеет преимущество и международное сообщество должно постараться воспользоваться этим преимуществом, потому что Армения единственная имеет отношения и с Евросоюзом, и с Россией и Евразией. Следовательно, почему бы не использовать возможности выступающей в качестве моста Армении”, — отметил Армен Саркисян.