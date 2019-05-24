Переход от частного к общему — так вкратце можно сформулировать подход правительства относительно пересмотра налоговых и таможенных льгот по инвестиционным программам. Тема эта, кстати, не первый раз озвучивается Кабмином. Еще в середине прошлого года в Минэкономразвития заявили о том, что готовится законопроект, в котором будет конкретно указано, кто и как может воспользоваться, к примеру, налоговыми привилегиями по отсрочке платежей НДС.

В экономическом ведомстве страны обещали на законодательном уровне уточнить и расширить список оборудования, при импорте которого компания может рассчитывать на подобную льготу. Тем самым отпала бы необходимость каждый раз представлять в правительство проект решения о предоставлении налоговых льгот, поскольку в новом законе было бы указано, при импорте какого оборудования компания может получить такое право.

Однако в дальнейшем реальных сдвигов в этом направлении не произошло. На днях вопрос налоговых и таможенных льгот по инвестпрограммам вновь оказался в актуальной повестке правительства и обсуждался уже в ходе специального совещания во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

О том, сколько на сегодня компаний получили льготы, какой объем инвестиций они осуществили, и сколько в итоге было создано новых рабочих мест, рассказал министр экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян, детально представив информацию как по линии налоговых, так и таможенных льгот.

Инвестировать и модернизировать

Основной смысл подобных привилегий компаниям сводился, естественно, к росту инвестиций в реальный сектор экономики Армении. Введение же в 2009 году налоговой льготы по освобождению на три года компаний от уплаты НДС при импорте оборудования способствовало заодно модернизации производственного сектора и оснащению предприятий современным оборудованием. Этим инструментом, по подсчетам Минэкономразвития, воспользовались более 120 компаний, запланированный объем инвестиций которых составляет 750 млрд драмов, а количество новых рабочих мест — порядка 9782. По итогам прошлого года, 56 инвестиционных программ были завершены, остальные пока находятся на стадии реализации. В целом же, согласно годовому отчету за 2018 год, объем фактических инвестиций составил 651 млрд драмов, а количество рабочих мест — около 9175.

Вслед за налоговыми льготами по линии НДС при ввозе оборудования правительство в сентябре 2015 года приняло решение освобождать компании при реализации их инвестиционных программ также и от таможенных пошлин при импорте сырья и материалов, необходимых для производственных нужд. Хозсубъекты заметно воодушевились и начали активно пользоваться этим инструментом. В итоге, за прошедшие три с половиной года льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины получили 106 компаний, общий инвестиционный пакет которых оценивается в размере 1,1 млрд долларов. Ровно половина предусмотренных вложений — 554 млн долларов — уже фактически инвестирована в местную экономику. Плюс создано около 5350 рабочих мест из запланированных по инвестпрограммам 9230 рабочих мест.

Кстати, пик активности в плане утверждения правительством программ для получения таможенных льгот компаниями пришелся на вторую половину 2018 года. Именно в этот период, как свидетельствуют данные Минэкономразвития, были утверждены свыше 40 программ стоимостью в 481 млн долларов и ожидаемым созданием 3400 рабочих мест. На сегодня реализованы семь из них с бюджетом в 31 млн долларов, в рамках чего в стране появилось более четырехсот рабочих мест.

Немало было среди компаний и таких, которые воспользовались сразу налоговыми и таможенным льготами. За последние годы порядка 30 инвестиционных программ получили одновременно отсрочку по выплатам НДС при импорте оборудования и были освобождены от уплаты таможенных пошлин за ввозимое сырье.

Вначале предупреждают, потом лишают

Это цифры. А теперь об эмоциях. Все эти годы предприниматели то и дело жаловались на бюрократию, растянутый по времени процесс получения льгот, проявление субъективизма со стороны ответственных госведомств и т.п. Однако в Минэкономразвития уверяли, что при принятии решений о предоставлении налоговых и таможенных льгот компаниям существуют специально установленные критерии. При этом любая инвестиционная программа, в частности, по предоставлению отсрочки платежей НДС на три года, оценивается по шести критериям, установленным решением правительства.

Схема примерно такая: в течение шести дней с момента поступления заявки хозсубъекта в правительство программа циркулирует по министерствам (Минэкономразвития, Минфин, Комитет по госдоходам и отраслевое министерство, к которому относится проект). Далее в трехдневный срок ведомства представляют свои оценки по всем этим критериям. Сама программа оценивается по таким параметрам, как мультипликативный эффект на экономику, увеличение количества рабочих мест, повышение уровня производительности и внедрение инноваций, экспортная направленность, размер средней зарплаты, а также соответствие стандартам, предусмотренным по закону о малом и среднем бизнесе. Положительную оценку программа получает лишь в том случае, если набрано минимум 26 баллов. Только после этого документ представляется в правительство для принятия решения об отсрочке платежа по линии НДС.

На этом миссия госорганов не заканчивается. На протяжении всего этого периода Минэкономразвития проводит мониторинг на соответствие требуемым критериям. В случае, если какая-то компания нарушает условия, то, уверяют в министерстве, вначале ей предлагают ликвидировать недочеты, а если этого не происходит — в “игру” вступает Комитет по госдоходам и компанию лишают налоговых привилегий.

Положен двухмесячный срок

К слову, в середине лета прошлого года на одном из заседаний правительства бывший на тот момент глава Минэкономразвития Арцвик Минасян представил текущую статистику в этом направлении, пояснив, что восемь из ста хозсубъектов, которые в прошлом получили льготы, уже лишились их. Теперь они обязаны платить налоги в полном объеме.

К обсуждениям тогда подключился и генеральный прокурор Артур Давтян, заявив, что прокуратура уже приступила к проверкам в этой сфере. Пока есть лишь предварительные данные, уточнил он, но и они показывают, что было немало компаний, которые пользовались этими льготами, а перед истечением срока действия льгот были признаны банкротами.

Одним словом, проблемных вопросов и у хозсубъектов, и у правительства было немало за все эти годы. Во избежание их в будущем на недавнем совещании у премьера обсуждались как раз возможные изменения в процедурах освобождения от таможенных льгот и отсрочки по НДС. В целом они будут нацелены на повышение подотчетности и адресности льгот. Речь идет об упрощении процесса предоставления льгот, повышении прозрачности реализации программ, улучшении системы мониторинга и др.

Подытоживая обсуждения, г-н Пашинян указал на необходимость перехода от индивидуальных решений правительства по линии льгот к общему регулированию и поручил ответственным лицам в двухмесячный срок представить пакет доработанных проектов регулируемых документов.