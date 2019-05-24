Общество Май 24, 2019 | Автор : admin

В Абовянском следственном отделе Котайкского областного следственного управления Следственного комитета Армении завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту разбойного нападения и случаев квартирных краж.

В пресс-службе СК Армении сообщили, что на основании полученных доказательств 47-летнему мужчине предъявлено обвинение.

Ранее Следственный комитет сообщил, что 17 января 2019 года мужчина, представившись сотрудником социальной службы, обманным путем, под предлогом предоставления ей бесплатного газового котла, незаконно вошел в квартиру жительницы города Абовян 1947 г.р., потребовал у нее документы, обосновывающие факт того, что она является получателем пособия.

Во время отсутствия 71-летней женщины мужчина искал золотые украшения и деньги, но ничего не нашел, однако на руке женщины заметил золотое кольцо. С намерением похитить его, применив опасное для жизни и здоровья женщины насилие, нанес ей хрустальной вазой несколько ударов по голове, требуя золотое кольцо. Женщина, испугавшись за свою жизнь и здоровье, сделала вид, что, якобы, она в обмороке, после чего мужчина снял с ее руки золотое кольцо и скрылся.

В ходе всестороннего следствия по уголовному делу были выявлены и другие случаи квартирных краж, совершенных тем же лицом. Согласно данным следствия, последний с намерением совершать хищения чужого имущества в значительных размерах, посещал квартиры одиноких пенсионеров и, представляясь сотрудником социальной службы, пользуясь невнимательностью хозяев, крал деньги.

По совокупности добытых доказательств 47-летнему мужчине предъявлено обвинение по пунктам 3 и 4 части 2 статьи 175, пункту 1.1 части 3 статьи 34-177 и пункту 1.1 части 3 статьи 177 (6 эпизодов). В качестве меры пресечения избран арест.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору, осуществляющему надзор за законностью предварительного следствия.