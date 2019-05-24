Культура Май 24, 2019 | Автор : admin

Фильм режиссера, сценариста, композитора Криста Манаряна“Мое сердце принадлежит тебе, Микаэл”, вышедший на большой экран, рассказывает об интересной и бурной жизни студентов Ереванского государственного колледжа эстрадного и джазового искусства.

Посредством фильма режиссер призывает любить независимо от обстоятельств. Главные роли в фильме исполняют Мелине Апикян, Карен Колосов, Тигран Давтян, Артур Меликян. “В этом фильме мы хотели показать, что надо любить самоотверженно, без расчетов, под диктовку сердца. Человек счастливее, когда любит, чем когда его любят. Люби и будь преданным, что будет после, пусть решат боги”, — отметил Манарян и поблагодарил всех людей, которые были рядом с ним и содействовали созданию фильма.

В фильме в основном участвуют студенты Манаряна, которые учатся в Ереванском государственном колледже эстрадного и джазового искусства.

Одна из них — Мелине Апикян призналась, что у Ноэми, которую на олицетворяет, много общего с ней. “ Ноэми — инициатор. Такова и я, лидер, объединяющая людей, но уравновешенная и скромная. Ноеми более решительна в выражении любви, чувств, в то время как я более сдержанна”, — сказала актриса и добавила, что хотела бы, чтобы в реальной жизни было много Ноэми, потому что она учит любить без всяких “но”, любить без ожиданий, быть хорошим другом, хорошей дочерью.

Говоря о сотрудничестве с Манаряном, она подчеркнула, что оно было очень интересным, в то же время обязывало. “Было немного сложно, потому что я тоже будущий режиссер, и мои режиссерские амбиции немного мешали мне, однако Манарян смог взять все в свои руки. Так что наш фильм искренен, типично ереванский, с богатой прекрасной музыкой, автором которой является Крист Манарян”,-заключила Апикян.

В картине “Мое сердце принадлежит тебе, Микаэл” молодая студентка колледжа пытается спасти жизнь своего любимого мальчика, который нуждается в срочной операции.

Фильм — ереванский, в нем есть любовь, предательство, дружелюбие и хорошая музыка, он предназначен для просмотра молодого, среднего и старшего поколения.

Премьера фильма состоялась 21 мая в кинотеатре “Москва”.