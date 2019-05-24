В эти дни Франция и весь мир вспоминают Азнавура и отдают дань памяти и любви великому шансонье. Легендарному артисту, сооснователю фонда “Азнавур” Шарлю Азнавуру 22 мая исполнилось бы 95 лет.

В преддверии этой даты и на протяжении всего года в различных уголках мира организованы мероприятия, посвященные его творчеству: выставки, концерты, открытие памятников, переименование заведений и общественных мест. Об этом “РА” сообщили из Фонда “Азнавур”.

По случаю 95-летия Азнавура мэрия Парижа, в сотрудничестве с фондом “Азнавур”, в столице Франции уже провела ряд мероприятий. Так, 21 мая, на здании, где находилась первая квартира семьи Азнавур, была установлена мемориальная плита. Квартира находится в 6-м округе Парижа, по адресу: ул.Месье-ле-Пренс, 36. Именно здесь обосновалась семья Азнавура после переезда в Париж, здесь прошло детство знаменитого певца. Мероприятие прошло при участии мэра Парижа Анн Идальго, городских властей, знаменитостей и, конечно же, членов семьи Азнавур.

Сооснователь Фонда “Азнавур” и младший сын Азнавура Николя Азнавур от имени своей семьи поблагодарил мэра Парижа и городские власти за содействие, оказанное в организации мероприятия. “Завтра мы отметим 95-летия со дня рождения моего отца, однако мы прославляем его каждый день. Задача нашей семьи и Фонда “Азнавур” — прославлять и хранить неугасимой память о Шарле Азнавуре, сохранять его культурную и гуманитарную деятельность и наследие. Открытие мемориальной доски на улице Месье-ле-Пренс знаменует старт цикла мероприятий, которые пройдут не только в Париже, но и по всему миру”, — сказал Николя Азнавур.

В свою очередь мэр Парижа Анн Идальго отметила: “Париж отдает дань уважения Шарлю Азнавуру. Он один из любимых сынов нашего города, нашего города, который любит всех тех, кто приехал из разных мест, и является носителем его ценностей — щедрости и открытости перед людьми”, — сказала Анн Идальго. Мэр Парижа также отметила, что “ожидаются и другие сюрпризы, знаменующие присутствие Шарля Азнавура в Париже” и поблагодарила Фонд “Азнавур” за инициирование мероприятий, посвященных памяти артиста.

Торжественное мероприятие, уже в музыкальном формате, продолжилось на площади, прилегающей к парижской мэрии, где прошел концерт, посвященный дню рождения Азнавура. На нем выступили городской оркестр Парижа, Андре Манукян, Жоана Мендиль, Есаи Алтунян, пианист, аккомпанирующий Азнавуру, Эрик Бершо и другие музыканты.

Отметим также, что 1 июля в Париже, в Театре Гимназ Мари Белл (“Théâtre du Gymnase Marie Bell”) состоится концерт “Тебе, Азнавур” (Pour toi Aznavour), на котором в качестве особых гостей выступят Седа Азнавур и Эрик Бершо. Также свои номера представят Акоп Касабян (лауреат музыкального телешоу Prodiges за 2015 год), Артем Минасян (дудук), Вардан Петросян и другие.