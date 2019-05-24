На днях премьер-министр РА Никол Пашинян, выступив с заявлением о судебно-правовой системе, в частности, сказал: “Пришло время проводить хирургические вмешательства в судебной системе. Этот процесс должен быть выражен в следующем: Все действующие в Армении судьи, без исключения, должны быть подвергнуты веттингу. Т.е. общество должно располагать полной информацией о политических связях, состоянии и происхождении имущества, прежней деятельности, личных и профессиональных качествах судей. Все судьи, по судебным решениям которых ЕСПЧ зафиксировал грубое нарушение прав, должны подать в отставку или же быть отстранены от должности. Все те судьи, которые в глубине души знают, что не могут быть беспристрастными и объективными, должны подать в отставку, тем самым сослужив важную службу Армении и армянскому народу”.

Премьер заявил, что сейчас уже внедрение механизмов переходного правосудия является жизненной необходимостью для Армении, и проводимые последние 7-8 месяцев работы в этом направлении должны быть обобщены в течение 1-2 месяцев, в Национальном Собрании должна быть проведена соответствующая законодательная работа для реализации этой жизненно важной для нашей страны повестки и создания действительно независимой судебной системы.

“Если для этого необходимо будет провести конституционные реформы, мы должны пойти на этот шаг, если потребуется провести референдум, мы должны принять и это решение”, — заявил глава исполнительной власти.

После заявления премьер-министра парламентское большинство, фракция “Мой шаг”, в свою очередь, заявила о намерении разработать закон о веттинге, о чем сообщила журналистам лидер фракции Лилит Макунц, добавив, что в этом направлении они будут работать весьма интенсивно и активно.

Итак, что представляет собой веттинг, и как он будет внедряться в Республике Армения?

В последние дни на эту тему звучит столько аналитики и трактовок, что можно уже составить представление об этом, на первый взгляд, жестком механизме.

Оставив в стороне то обстоятельство, что большинство юристов, политических аналитиков и политтехнологов, признавая необходимость реформ в структуре третьей власти, тем не менее, неоднозначно, мягко говоря, относятся к самому понятию “веттинг”, отметим, что прежде всего, он предполагает наличие законодательной базы. Проще говоря, необходимо разработать и принять соответствующий закон, по всей вероятности, внести соответствующие коррективы и в смежные законы. Некоторые законодатели полагают, что все это можно осуществить в рамках действующей Конституции, принять законодательный акт, определяющий полномочия, механизмы функционирования органа, осуществляющего веттинг (дословно — примерно проверка). И если объектом проверки становятся политические связи, состояние и происхождение имущества, прежняя деятельность, личные и профессиональные качества судей, то это получается, проще говоря, проверка на благонадежность.

Что касается создающегося органа — он должен формироваться с нуля, а не возлагаться вышеуказанные важные полномочия на тот или иной государственный орган. Новый орган, как, собственно, и сама судебная система, должен быть абсолютно независимым даже от исполнительной власти, что предполагает: специалисты, осуществляющие, грубо говоря, “чистку” судебной системы, должны быть избраны Национальным Собранием со скрупулезнейшим обсуждением каждой кандидатуры. Одним словом, предполагается создание нового выборного государственного органа, который, предположительно, будет называться комиссией.

И уж коли избирает его НС — то исключительно представительному органу и будет подотчетна комиссия.

Конечно, в процессе, опять-таки по всей вероятности, будут разработаны и механизмы отзыва членов этой комиссии — если, конечно, кто-либо провинится при исполнении возложенных на него священных обязанностей.

Будет ли нуждаться третья власть — судебная система — в постоянном контроле — чистке и проверках, и веттинг будет постоянно востребован? Конечно, рано говорить о том, что веттинговая комиссия будет сформирована на ограниченные сроки — носить временный характер и после совершения определенных действий будет расформирована, или станет частью государственной системы управления, тем самым оставшись органом, осуществляющим надзор за судебной системой, которая, как и другие ветви власти, дифференцирована от остальных двух — законодательной и исполнительной. Это покажет время.

Не будет ли унизительна для служителей фемиды подобная “проверка на вшивость”. Спору нет — повязка на глазах Фемиды дает некоторым служителям ее повод полагать, что она действительно не замечает огрехи в отправлении правосудия, посему давно перестали служить его величество Закону. Подобных примеров можно привести немало, и не только в нашей стране. Посему многие из аналитиков, юристов, честных судей убеждены, что предлагаемый механизм не унизителен — он лишь позволит отсеять зерна от плевел. Только бы в радикальном процессе этом не выплеснуть с помоями и ребенка…

P.S. По инициативе председателя НС Арарата Мирзояна сегодня, в 10:00 часов, в зале заседаний НС созываются парламентские слушания на тему “Перспективы применения инструментов переходного правосудия в Армении”. На слушаниях будут озвучены мнения специалистов, политических партий и общественных организаций, а также представителей разных слоев населения.