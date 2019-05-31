Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала решать спорные вопросы между дружественными государствами путем переговоров. “В эти дни мы наблюдаем ажиотаж по некоторым вопросам, которые решаются между двумя дружественными государствами на комиссиях путем переговоров. Тот, кто хочет повести нас другим путем, находится в прошлом. В прошлом, в которое мы не вернемся. Эти политические манипуляции нанесут вред обеим странам, нанесут вред миру, стабильности и развитию на Кавказе. Это никому не нужно, и мы прекрасно понимаем это, поэтому мы приступили к совместной борьбе за достижение конечной цели”, — заявила Зурабишвили на официальном приеме в посольстве Азербайджана в Тбилиси.

Речь, понятное дело, идет о проблеме в вопросе делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы, точнее об участке, где находится средневековый монастырский комплекс Давид Гареджи, три из 16 монастырей которого расположены на границе Грузии с Азербайджаном, а именно Удабно, Бертубани и молельня в крепости Чичхитури. По вопросу их принадлежности стороны спорили всегда, но до поры до времени острота проблемы приглушалась в силу провозглашенного Тбилиси и Баку стратегического партнерства. После того, как в феврале с.г. президент Зурабишвили в ходе визита в Баку поставила вопрос о границе что называется, ребром, заявив о необходимости “срочно его уладить”, а при посещении в апреле Давида Гареджи заявила грузинским пограничникам, что этот вопрос “не терпит отлагательств” и что эта территория является спорным участком, страсти стали накаляться. Активисты Грузии и Азербайджана провели ряд акций с соответствующими заявлениями о принадлежности этих объектов. Азербайджанские пограничники на несколько дней перекрыли путь к расположенным на территории Азербайджана трем монастырям. Недавно же стало известно, что азербайджанская сторона начала работы по проведению дороги близ этих объектов, не проинформировав об этом грузинскую. Понятно, что эти действия вызвали негативную реакцию в Грузии.

Баку утверждает, что, “согласно международному праву, после распада СССР Азербайджан и Грузия автоматически стали правопреемниками административных границ, существовавших между ними, и впоследствии эти границы стали государственными и были взяты под контроль пограничных служб двух стран”. В Тбилиси же отмечают, что граница между Грузией и Азербайджаном была установлена в 1921 году, после советизации Грузии, и именно тогда большевики уступили Азербайджану территорию, на которой расположены Бертубани, Удабно и Чичхитури, а после развала СССР стороны на основании временного соглашения установили условную границу, которая не мешала туристам и духовным лицам передвигаться по территории этих монастырей. По словам Зурабишвили, к концу Советского Союза существовала граница, “которая являлась административной границей по картам 1938 года, после которых не было новых карт”. Исходя из правовых принципов, это обычное решение, сказала она, отметив, что об этом можно договориться: “Окончательно позиция никогда не бывает такой уж жесткой, однако это наша начальная позиция, и это известно нашим друзьям. Как президент Грузии, я считаю, что это одна из наших главных обязанностей — дать этой стране ее постоянные границы, без чего у нас не будет до конца укорененной территории и не будет укрепленной до конца независимости”.

Однако проблема более глубинная. В Грузии убеждены, что монастырь был основан в VΙ веке святым Давидом Гареджи. Его считают национальной святыней, отмечая, что в действующих молельнях сохранились уникальные фрески VIII-XIV веков, среди которых — единственное изображение грузинской царицы Тамар и царя Давида. Версия же азербайджанской стороны до смешного знакома: “Давид Гареджи имеет албанское происхождение”. В потугах доказать свое “древнее происхождение” Азербайджан объявил себя историческим наследником христианской Кавказской Албании, которая, возникнув в конце II-середине I века до н.э. в восточном Закавказье, занимала часть территории современного Азербайджана, Грузии и Дагестана, и соответственно — наследником культурно-исторических памятников, большая часть которых не имеет к древней Албании никакого отношения. Более того, азербайджанские историки утверждают, что все грузинские фрески и росписи в пещерах относятся не к Средневековью, а к XIX-XX веку, что, якобы, подтвердили анализы, сделанные в свое время “азербайджанскими учеными НАНА”, а “большая часть пещер была переделана грузинскими монахами под кельи в течение последних двух веков после упразднения Албанской церкви и прихода царской России в регион”. Дальше — больше. Академия наук Азербайджана, кроящая историю по указанию властной верхушки, объявила весь юго-восток Грузии, в том числе, Тбилиси частью азербайджанского культурного пространства.

Грузинская сторона не раз заявляла о готовности к размену территорий, предлагая в обмен на оставшуюся часть комплекса отдать Азербайджану какой-либо другой пограничный участок, но власти Азербайджана отвергали такую возможность. О возможности формирования международной комиссии экспертов-историков для внесения определенности в этот вопрос стороны пока не говорят.

Тбилиси избегает резких заявлений относительно событий вокруг монастырского комплекса в надежде решить спорные вопросы в формате комиссий по делимитации границы, которые несколько дней назад возобновили работу в этом направлении. Патриарх Грузии Илия Второй призвал граждан, особенно представителей духовенства и прихожан, к сохранению спокойствия, проявлению благоразумия и гражданской ответственности, а власти Грузии и Азербайджана — к проведению интенсивных переговоров для установления справедливости и сохранения и упрочения дружбы между двумя народами и странами. Со своей стороны, патриарх выразил готовность Грузинской православной церкви к включению в процесс переговоров.

Однако успокоить грузинскую общественность пока не очень получается. Отсутствие результатов после первого заседания комиссии по делимитации границы в Баку вызвало в обществе возмущение и обвинение грузинских властей в “конформизме”. Нешуточные страсти кипят в соцсетях, где грузинские граждане изливают свое негодование. Активизировались и грузинские политические силы. В Грузии проходят акции “Гареджи — это Грузия, мы дети Кавказа”. А в группу “Верните Давид Гареджи — это наша собственность” вливаются представители самых различных политических сил.