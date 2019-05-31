Заслуженный артист РА, известный певец Арут Памбукчян (Дзах Арут) представил новую песню, посвященную 95-летию со дня рождения Шарля Азнавура. Песня “Моей дочери” и снятый к ней клип уже стали доступны в сети. Автором слов песни является сам Азнавур, а перевод с французского осуществил Аво Арутюнян. Новую песню в живом исполнении Памбукчян представит 30 июня, на стадионе “Раздан”, в ходе концерта под названием “30 лет спустя — на стадионе “Раздан”.

Это во многом будет уникальный концерт — своеобразное возвращение и дань прошлому. Для певца он имеет большое символическое значение, и место для проведения концерта выбрано не случайно. Многие жители Армении помнят концерт Дзах Арута 30-летней давности. Наш стадион “Раздан” вмещал 75000 человек, и здесь певец шесть дней подряд давал концерты для 100 000 зрителей — стадион был переполнен. Вся выручка от концертов была направлена в зону бедствия. Очевидцы этих концертов и по сей день вспоминают их с теплотой и ностальгией. Идея проведения концерта принадлежит другу певца Хачику Егояну — продюсеру, режиссеру и руководителю компании Yeghoyan Production, организующей концерт. Еще два года назад, когда в СКК он организовал концерт Памбукчяна “Моя жизнь”, посвященный майским победам, уже родилась идея провести следующий концерт на стадионе “Раздан”.

По его словам, нельзя было забыть событие 30-летней давности и не отметить его. “Самый большой враг человечества — безразличие. Мы должны быть внимательными по отношению друг к другу и помнить наших знаменитых людей. 30 лет назад поступок Памбукчяна имел большое патриотическое значение, а концерт стал большим праздником — отдушиной для Армении, пережившей страшное землетрясение. Кто-то должен был об этом вспомнить. Так получилось, что это посчастливилось сделать мне”, — отметил Хачик Егоян.

Отметим, что в ходе концерта “30 лет спустя — на стадионе “Раздан” Арут Памбукчян представит самобытное песенные номера. Конечно же, прозвучат полюбившиеся песни Арута как старые, так и новые. Будет и много сюрпризов, о которых организаторы предпочитают умалчивать. Главное, что программа будет уникальной, пробудит у слушателей много теплых и красивых воспоминаний и будет полна, так сказать, “эпизодами, творящими историю”. В рамках концерта также выступят друзья Памбукчяна — Лилит Ованнисян, Анди, Арман Ованнисян, Арменчик, Размик Амян, так что будут и дуэты.

Отметим, что, будучи очень ответственным человеком, Арут Памбукчян уже полностью занят подготовкой к концерту. Даже свои старые, уже многократно исполненные песни он репетирует как в первый раз.

Любимец армянской публики Арут Памбукчян родился в 1950 году в Ереване. Будучи левшой, в народе он получил прозвище “Дзах Арут” (Левша Арут). С раннего детства он научился играть на гитаре, сазе, бузуки, дооле и фортепиано. В 1968 году окончил Ереванское государственное художественное училище им. Ф.Терлемезяна. В 1975 году ненадолго отправляется в Ливан, а затем в США, где спустя два месяца выпустил свой первый диск “Где ты был, Бог?” Первоначально в Америке он пел в армянских клубах Лос-Анджелеса. Его репертуар включал в основном этнографические, народные, танцевальные и другие произведения. Он также выступал во многих странах мира, от Европы до Востока, от Австралии до России. Его песни вдохновляли армянских воинов во время Арцахской войны. В 1996 году сотрудничал с музыкантом Рубеном Ахвердяном: вместе они выпустили диск “Песня также и молитва”. А.Памбукчян выпустил и другие диски.