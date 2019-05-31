К списку уже действующих по всей Армении порядка 275 лабораторий в скором времени присоединятся еще 20 школ города Капан Сюникской области, где на сегодня по всему региону функционируют 22 лаборатории. Соответствующий меморандум был подписан в начале этой недели в рамках инвестиционного бизнес-форума “Мой шаг во имя Сюникской области”. Инициатором и собственно реализатором программы по созданию инженерных кружков-лабораторий в общеобразовательной системе Армении выступает Союз компаний передовых технологий (UATE).

Изначально главная цель этого масштабного проекта состояла в том, чтобы усилить базу технического образования в нашей стране, стимулировав тем самым расширение технологической занятости как в секторе высоких технологий, так и в смежных отраслях. Сами кружки действуют в школах бесплатно, давая возможность учащимся приобретать не только инженерное мышление, но и предпринимательскую ориентацию. Кстати, программа “Армат” уже удостоилась двух международных наград: “Стабильное развитие” и “Лучший поставщик технического образования”.

В несколько этапов

Выступая на бизнес-форуме “Мой шаг во имя Сюникской области”, глава UATE Карен Варданян отметил, что в ходе реализации шестилетней программы по созданию технологической рабочей силы в Армении сумма вложений в этот регион в течение 2019-2024гг. составит порядка 3,2 млрд драмов. Эффект от этих вложений для госбюджета страны будет весьма ощутимым, поскольку, по словам г-на Варданяна, налоговые поступления от реализации программы составят около 7,5 млрд драмов.

На первоначальном этапе в рамках инвестиционного проекта объем финансовых вложений оценивается в пределах 2,2 млрд драмов, которые обеспечат инженерными лабораториями “Армат” все школы Сюникского региона. Затем планируются шестимесячные специализированные тренинги для заинтересованных предприятий, по итогам которых в Сюнике ожидается создание предприятий в сфере ИТ или открытие филиалов ереванских компаний.

Далее после реализации этих двух этапов предусмотрена реализация проекта для молодежи от 15 до 18 лет под названием “Реальная школа”, которая, по словам директора UATE, будет “в сто раз мощнее “Армата”. И, наконец, в рамках инвестпрограммы планируется также создание региональных технопарков.

“Мы собираемся создать в Сюникской области 150 технологических предприятий с общим оборотом в 75 млрд драмов. В сфере HighTech будет создано1500, а в иных сферах — до 3000 новых рабочих мест”, — перечислил ожидаемые от реализации проекта результаты г-н Варданян.

В списке инвестпроектов правительства такого нет

Однако инвестиционная программа UATE не ограничивается лишь одним регионом. Охватывает она всю территорию нашей страны, а ожидаемый объем инвестиций, как рассказал в беседе с нами руководитель Союза компаний передовых технологий, в общей сложности достигает порядка 20 млрд драмов в течение ближайших шести лет. И вновь наш собеседник указывает на то, что возврат этих средств государство обеспечит буквально за два-три года, а по истечении срока реализации программы получит в госказну налоги в размере 40 млрд драмов. Что касается количества рабочих мест, то и здесь цифры довольно впечатляющие: в рамках проекта будет создано свыше 17 тыс. рабочих мест в сфере высоких технологий и примерно 53 тыс. в других отраслях.

“Нашу инвестиционную программу мы представили правительству в январе этого года. Сейчас по ней ведутся обсуждения, и мы надеемся на положительный результат, учитывая то, что подобного проекта с такой высокой эффективностью и окупаемостью в списке инвестпроектов правительства на сегодня нет”, — уточнил г-н Варданян.

Приоритет инженерии

Правительство уже выделило средства на 2019 год в размере более 352 млн драмов, которые будут направлены на выплату заработной платы инструкторам, работающим в школьных кружках. Пилотный этап реализации программы “Армат” в Армении, продолжил наш собеседник, можно считать завершенной. Именно те успехи, которые были зарегистрированы в ходе осуществления пилотной части проекта, и являются своеобразным залогом будущих достижений.

“Уже сейчас по всей Армении в лабораториях “Армат” проходят обучение свыше 7 тыс. школьников. Многие из них, еще не окончив школу, начинают постепенно входить в работу, будучи востребованными со стороны ИТ-компаний. К примеру, в Ванадзоре открылась немецкая компания, где в скором времени порядка 80 учащихся по проекту “Армат” из Ванадзора будут работать по программе трехмерного моделирования. Есть также студенты, которые самостоятельно открывают свои компании, как то было в Сисиане, Талине и других городах Армении”, — делится успехами программы г-н Варданян.

По его мнению, в будущем эта технологически образованная молодежь сыграет огромную роль в реализации экономической революции, в основе которой, уверен глава UATE, должны быть заложены высокотехнологичные решения. Причем, все это не ограничивается лишь сферой информационных технологий. Как говорил Ленин: “Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию”. Так и в случае с информационными технологиями. В период после экономического кризиса они, по словам г-на Варданяна, стали своеобразным локомотивом развития, став толчком для дальнейших направлений уже в сфере высоких технологий Армении. Поэтому сейчас приоритетными для экономики Армении должны быть не только информационные технологии, но и инженерия. Кстати, под стать новым веяниям изменил свое название и сам Союз, который ранее назывался Союзом ИТ-компаний, а сейчас — передовых компаний Армении, объединив в себе не только предприятия по программированию, но и инженеров, био- и нанотехнологов.

От ростков к лесу

Аналогичный подход проявляет сегодня и государство. Так, несколько месяцев назад, представляя стратегию развития сферы высоких и информационных технологий, министр транспорта, связи и информационных технологий Акоп Аршакян отметил, что приоритетом для государства станут те компании, у которых есть желание достичь резкого роста, занять глобальные рынки за счет продуктов, меняющих подход к индустрии. Как пример г-н Аршакян привел переход от кнопочного мобильного телефона Nokia к смартфонам или переход от автомобилей, работающих на сгораемом топливе, к электромобилям Tesla. Местные же компании, ориентированные на внутренний рынок и создающие тривиальные программные обеспечения, для государства (в плане оказания содействия) интересны не будут.

“Если мы выбираем конкретные направления, то амбиции государства должны сводиться к тому, чтобы стать по этим направлениям лидирующими в мире. Если у нас нет таких амбиций, то значит, мы останемся на уровне “ростков” и не станем “лесом”, — объяснил подходы правительства глава Минтранса.