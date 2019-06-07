Основы нового сотрудничества в трехстороннем формате Армения — Кипр — Греция были заложены в ходе трехстороннего совещании на уровне глав МИД трех стран — Зограба Мнацаканяна, Никоса Христодулидиса и Йоргоса Катругалоса. С целью участия в этом форуме министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 3-4 июня посетил Кипр с рабочим визитом. Глава армянского внешнеполитического ведомства считает взаимодействие в этом формате “довольно многообещающим и обладающим достаточным потенциалом”:

“У нас многообещающая повестка в сферах инноваций, высоких технологий, творческого образования, мы предлагаем расширить рамки сотрудничества по этим сферам. И я надеюсь, что с этого момента мы сможем расширить отраслевое сотрудничество”.

По итогам первых трехсторонних переговоров подобного формата в кипрской столице главы внешнеполитических ведомств Армении, Кипра и Греции выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули, что единственной целью этого трехстороннего сотрудничества является стимулирование мира, стабильности и процветания посредством широкого политического диалога и сотрудничества между тремя странами. Они подчеркнули свою приверженность расширению и углублению трехстороннего сотрудничества, а также уделению особого внимания взаимодействию в многочисленных представляющих обоюдный интерес сферах, таких, как экономика, торговля и инвестиции, сельское хозяйство, образование и наука, информационные технологии и инновации, здравоохранение, управление в кризисных ситуациях, культура и туризм, отметив важность этих сфер для экономик и граждан трех стран. В этой связи министры согласились делиться информацией, обмениваться лучшим опытом и знаниями и в течение ближайших месяцев представить конкретные предложения по сотрудничеству в вышеуказанных сферах, которые должны быть обсуждены на второй трехсторонней встрече.

Более того, министры согласились максимально расширить их сотрудничество на международных площадках и подчеркнули важность координации действий по вопросам диаспоры в мировых центрах принятия решений.

На трехсторонней встрече состоялся обмен мнениями по Кипрской проблеме и нарушениям в исключительной экономической зоне Республики Кипр со стороны Турции, а также по нагорно-карабахскому конфликту и усилиям под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ по снижению напряженности и реализации Преспанского соглашения. Они также обсудили вопросы международной повестки и темы, представляющие взаимный интерес.

Кроме того, главы МИД трех стран обсудили отношения между Арменией и Евросоюзом. Члены ЕС Кипр и Греция выразили свое содействие укреплению этих отношений в рамках Восточного партнерства, а также в рамках соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, которое было подписано 24 ноября 2017 года и временное применение которого стартовало с 1 июня 2018 года. В этой связи министры придали важность скорейшей ратификации Соглашения всеми сторонами, благодаря чему документ вступит в силу в полном объеме.

Министры согласились, что первый саммит на уровне глав стран и/или правительств примет Армения в январе 2020 года.

В рамках визита глава МИД Армении провел также двусторонние встречи. С греческим коллегой Йоргосом Катругалосом Зограб Мнацаканян обменялся мнениями по ряду вопросов двусторонних отношений. Министры подтвердили готовность углублять традиционные связи и сотрудничество.

Встречаясь с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом, З.Мнацаканян подчеркнул готовность Армении предпринять практические шаги для развития и расширения армяно-кипрского многоотраслеввого сотрудничества на основе существующего большого потенциала. Было высоко оценено эффективное сотрудничество между двумя странами в международных структурах, особенно в продвижении повестки дня по предотвращению геноцида. Касаясь партнерства Армения — ЕС, Зограб Мнацаканян подчеркнул важность начала диалога о либерализации визового режима, подчеркнув, что вышеупомянутый процесс позволит расширить контакты между людьми и будет содействовать сотрудничеству между Арменией и странами-членами ЕС.

На встрече с председателем Палаты представителей Кипра Деметрисом Силурисом отмечалась важность формирования парламентской платформы трехстороннего сотрудничества Армения — Греция — Кипр, стороны выразили надежду, что она может обеспечить необходимый ресурс для эффективного развития практического сотрудничества. В связи с этим собеседники с удовлетворением отметили тесное сотрудничество, сформировавшееся в рамках различных международных организаций, совместные усилия по продвижению повестки предотвращения геноцида.

В армянской епархии Кипра 3 июня глава МИД Армении встретился с викарием Католикосата кипрской епархии, архиепископом Хореном Тохрамачяном, депутатом армянского происхождения Вардгесом Махтесяном и руководителями и представителями армянских структур Кипра. Зограб Мнацаканян высоко оценил неоценимую роль действующих в армянской общине Кипра образовательных и духовных структур в деле сохранения национальной идентичности и укрепления многовековой армяно-кипрской дружбы и выразил надежду, что полноценное использование потенциала общины даст возможность еще более углубить и обогатить политическую повестку между Арменией и Кипром. “В основе отношений с Кипром лежит гораздо более глубокий смысл. Это дружба народов, представляющих цивилизации, которые имеют очень хорошую память, очень глубокое понимание истории, и дружба эта построена на цивилизационных основах”, — отметил глава МИД Армении. Он особо подчеркнул роль армянской общины Кипра в этих отношениях. “В нашем случае диаспора — это не просто группа людей, которые раз в год собираются выпить кофе, а орган, содержащий институциональные основы. Вопрос не в том, какова численность армянской общины Кипра, вопрос в том, что Вы представлены на глубоких институциональных структурных основах, направленных на сохранение того, что для нас очень важно — нашей национальной идентичности”, — сказал Мнацаканян. Министр коснулся последних внутриполитических развитий в Армении и процесса реформ, осуществляемых правительством на основе широкого мандата народа, внешнеполитических приоритетов Армении, а также ответил на многочисленные вопросы представителей армянской общины Кипра.