Культура Июнь 07, 2019 | Автор : admin

В рамках проходившего в 10 номинациях XII фестиваля музыкальных школ и школ искусств на протяжении 10 дней юные музыканты представляли свой музыкальный талант.

В пресс-службе мэрии Ереван асообщили, что в этом году в фестивале приняли участие более чем 1000 детей из муниципальных музыкальных школ и школ искусств. Фестиваль проходил в следующих номинациях — фортепиано, струнные, ударные, духовые инструменты, национальные инструменты, вокал, ансамбль классической музыки, диктанты по сольфеджио и музыкальная литература.

Лучшие участники фестиваля 18 июня, во время финального гала-концерта, будут награждены мэрией Еревана.