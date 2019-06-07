Регион Июнь 07, 2019 | Автор : admin

Армения планирует, что дорожная карта, обеспечивающая реализацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, будет окончательно утверждена на втором заседании Совета партнерства 13 июня.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян сказал об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС Армении по вопросам европейской интеграции и по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

“Армения представила ЕС окончательный проект “дорожной карты” по реализации соглашения. Это было одобрено на заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации соглашения и документа о приоритетах партнерства Армения — ЕС 17 мая. Мы планируем, что 13 июня, когда состоится второе заседание Совета партнерства в Брюсселе, этот документ будет удостоен окончательного утверждения между двумя сторонами. “Дорожная карта” будет совместной собственностью ЕС и Армении”, — представил Мнацаканян. Он отметил, что делегация Армении примет участие в этом заседании в довольно широком составе.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения — ЕС было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе.