Общество Июнь 07, 2019 | Автор : admin

Легендарные музыканты, вокалист группы Deep Purple Иэн Гиллан и гитарист Black Sabbath Тони Айомми, а также основатель проекта Rock Aid Armenia Джон Дин прибыли в Армению для участия в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию благотворительного проекта Rock Aid Armenia. Иэн Гиллан отметил, что проект Rock Aid Armenia для него является очень личным.

“Я снова здесь. Этот проект является для меня очень личным опытом: когда мы давали концерт в Спортивно-концертном комплексе в 1990-х годах и узнали о трагическом землетрясении в Спитаке, на нас это сильно повлияло. Было много шокирующих фотографий этой трагедии, и я помню фотографию, на которой старая женщина держала в руках фотографию 28 членов своей семьи, из которых выжила только она. Я разговаривал с мэром Спитака, который рассказал мне, что в его городе замолчала музыка — ее нет ни на радио, ни в церкви, даже птицы не пели”, — говорит Гиллан. По словам Гиллана, они решили, что музыка будет лучшим способом возродить зону бедствия, так и произошло. Легендарный вокалист присоединился к восстановлению музыкальной школы Гюмри, и его музыка сыграла очень важную роль в процессе восстановления. “Вот почему я участвую в этом проекте, и это большая честь для меня”, — сказал Гиллан.

Основатель Rock Aid Armenia Джон Дин поблагодарил Иэна и Тони за то, что эти две легенды продолжают поддерживать проект в течение 30 лет и приезжают в Армению, чтобы своими глазами увидеть, чем могут помочь.

“Надо констатировать, что они оба не пожалели усилий для восстановления музыкальной школы Гюмри. По случаю 30-летия благотворительной программы Rock Aid Armenia будет организовано мероприятие, все билеты уже проданы. Это показывает, насколько важна эта программа. В следующем месяце мы запустим новый сайт, на котором будут размещены диски и видеоклипы, которые никогда ранее не публиковались. Песня World Smoke on the Water будет переиздана, и все доходы будут направлены в школу Гюмри. Мы также выпустим новый альбом, который представляет собой не рок-музыку, а армянскую музыку”, — сказал Дин. Он отметил, что совместно с Вааном Арцруни и Асмик Багдасарян будет выпущен альбом армянской духовной музыки V века под названием “Маштоц”, а вся выручка будет перечислена в фонд школы.

“В 2013 году, когда мы впервые поехали в Матенадаран, чтобы послушать эту музыку, мы решили выяснить, кто был автором музыки, потому что там была сконцентрирована лучшая армянская музыка. Я должен призвать всех армян мира приобрести этот диск, поскольку весь доход будет направлен в музыкальную школу, чтобы школа могла купить музыкальные инструменты”, — заключил Дин.

Гитарист Black Sabbath Тони Айомми сказал, что он участвует в этой программе всего 10 лет и впервые приехал в Армению. “Я с нетерпением жду возможности увидеть эту школу своими глазами. Мы продолжим продвигать этот проект настолько, насколько сможем”, — подчеркнул Айомми.

Основатель Rock Aid Armenia Джон Дин 30 лет назад инициировал благотворительную программу в поддержку жертв Спитакского землетрясения.