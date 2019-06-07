Государство Июнь 07, 2019 | Автор : admin

Одним из важных направлений политики Министерства труда и по социальным вопросам РА является наличие всеобъемлющего и скоординированного механизма предотвращения семейного насилия и поддержки лиц, подвергшихся семейному насилию.

Как сообщили в пресс-службе министерства, об этом сказала замминистра труда и по социальным вопросам Армении Жанна Андреасян во время встречи с руководителями подразделений областных администраций, занимающихся вопросами защиты прав женщин и детей.

“Сейчас мы работаем в этом направлении, пытаясь увеличить государственную поддержку. Согласно проекту, во всех областях республики с будущего года посредством делегирования общественных организаций у нас будут центры содействия. Мы также предусмотрели и создание двух приютов для проживания лиц, подвергшихся семейному насилию”, — сказала Жанна Андреасян.

Замминистра, считая ключевым тесное сотрудничество с общинами, подчеркнула важность представления мнений и наблюдений относительно отраслевых реформ. “У нас есть шесть центров, которые имеют функции по поддержке жертв семейного насилия. Три находятся в Ереване, три — в Лори, Сюнике и Шираке. 7 июня мы подпишем меморандум о сотрудничестве с общественной организацией “Центр содействия женщинам” и Всеармянским фондом “Айастан”, в рамках которого еще шесть центров поддержки откроются до конца года”, — сказала она.

Представители сферы защиты прав семьи, женщин и детей говорят о проблемах в областях, предлагая обратить особое внимание на деятельность частных детских садов, развитие института социального работника и т.д. Жанна Андреасян, говоря об обеспечении права детей жить в семье, отметила, что деинституционализация является одним из основных принципов политики министерства.

“Наш приоритет — развитие института опеки, но в этой сфере есть большая проблема. У нас есть финансирование из госбюджета, у нас есть обученные семьи, но на самом деле показатели этой программы очень плохие”, — сказала она. Замминистра также считает важным осуществление качественной оценки нужд детей и их семей. Она констатировала, что первоочередной целью министерства является то, чтобы каждый ребенок рос в биологической семье, и в этом деле, однозначно, нужно содействие.