Регион Июнь 07, 2019 | Автор : admin

Очередная группа гуманитарных саперов, врачей и армянских специалистов, обеспечивающих их непосредственную безопасность, с целью оказания профессиональной гуманитарной помощи сирийскому народу, 4 июня прибыла в Сирийскую Арабскую Республику.

Как сообщили в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, армянские специалисты будут осуществлять гуманитарную деятельность по разминированию, противоминному информированию населения, оказанию медицинских услуг в населенных пунктах, свободных от военных действий.

Проблемы перемещения, а также обеспечения армянских специалистов в Сирийской Арабской Республике осуществляются при поддержке российской стороны.