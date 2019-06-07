Постпамять… Это понятие — одна из самых актуальных тем нынешнего культурологического и литературного пространства. Категория постпамяти подразумевает исследование вторичной памяти, которая переходит к молодому поколению через рассказы своих близких (родителей, бабушек и дедушек и т.д.) и по сути является сопереживанием и переживанием тех событий, которые произошли с твоими предками. Взгляд сегодняшнего поколения на поколение пап и мам, бабушек и дедушек, “когда они были такими, как мы, такими, как я”…

Именно в этом аспекте нужно рассматривать два проекта, представленные армянской публике 4 и 5 июня в Русском драматическом театре им.Станиславского. Это спектакли “Несовременный концерт” и “Современный концерт”, соответственно, в режиссуре Виктора Рыжакова и в исполнении “ИЮЛЬАНСАМБЛЯ”.

Последний — это самостоятельная театральная компания, выросшая из мастерской художественного руководителя Центра им. Вс.Мейерхольда Виктора Рыжакова в Школе-студии МХАТ (9-я студия МХТ). Название театра связано с тем, что именно с этого месяца студенты превратились в профессиональных артистов. Помимо этого, “Июль”- принципиально важная для команды пьеса Ивана Вырыпаева, с текстами которого всю жизнь работает режиссер Рыжаков. У театра есть важная миссия: он регулярно бывает в регионах России со спектаклями и образовательными программами. Отметим, что два спектакля “ИЮЛЬАНСАМБЛЯ” были представлены в Ереване в рамках проекта “РУСАЛ ФестивАL #Театр”, реализуемого компанией “РУСАЛ” (одного из крупнейших в мире производителей алюминия) при поддержке Фонда “Вольное дело”. Цель проекта — поддержка интереса к культуре и театральному искусству.

Фестиваль вот уже третий год проводится в городах присутствия РУСАЛа: зрителям демонстрируют спектакли известных режиссеров, возглавляющих творческие коллективы из выпускников Школы-студии МХАТ. а, поскольку одним из регионов присутствия компании является Армения (здесь функционирует “дочка” РУСАЛА — завод “Арменал”), впервые в программу этого театрального фестиваля был включен Ереван. Что очень важно, театральный фестиваль РУСАЛа — социальный проект компании. Билеты на спектакли бесплатные, распространяются по культурным и образовательным учреждениям, среди представителей театральной среды, сотрудников завода АРМЕНАЛ.

Первый спектакль — “Несовременный концерт” — это вербатим в жанре концерта про старость. Артисты, которым немного за двадцать, примеряют на себя возраст. Но это очень правдивая “история”, поскольку в ее основе лежат биографии вполне конкретных людей. Еще на первом курсе студенты Мастерской Виктора Рыжакова получили задание: познакомиться с не известным тебе человеком и попытаться исследовать и максимально понять его. Ребята встречались с пожилыми людьми, брали у них интервью и наблюдали. Концерт готовился три года, и в итоге пред зрителями предстает галерея портретов людей старшего поколения, читающих монологи. Люди, пережившие раскулачивание, войну, любившие и любимые, брошенные и больные. Довоенное детство, юность, пришедшаяся на войну и послевоенный период — истории людей, которые тоже когда-то были молодыми, верили, любили, страдали. Атмосфера прошлого воссоздается, хоть и скупыми, но вполне достаточными сценическими средствами: стулья, скамейки, большой экран, на котором идут кадры мирной и военной хроники советского периода. Время от времени мы видим силуэт “вечно” живого Ленина, слушаем музыку и песни прошедших лет, произведений, составляющих среду обитания наших стариков. Артисты танцуют и представляют узнаваемые всеми сценки из старых фильмов разных лет — “Свинарка и пастух”, “Кубанские казаки”, “Девчата”… Что-то из этого прошлого осталось с нами до сих пор, что-то осталось важным и сегодня, молодым — вечно молодым. А что-то бесследно исчезло. И по каким законам это происходит — неведомо… Как говорят сами участники действа, этот спектакль создан для того, чтобы и будущим поколенияm удалось бы сохранить в себе что-то самое главное. А, может, чтобы не прерывалась связь времен?

Сам режиссер спектакля Виктор Рыжаков так охарактеризовал “Несовременный концерт”:

— По названию спектакля понятно, что речь пойдет о чем-то несовременном. А что у нас несовременно? То, что устарело, стало старым. Если перевести на человеческий язык нашей жизни, то молодость — это современно, а старики — не современны. И темы, которые мы открываем, они не современны. Вообще несовременно говорить о каких-то вещах, которые требуют наших внутренних эмоций. Потому что сегодня “современно” говорить о деньгах, политике, интернете, скайпе и т.д. И мы специально выбрали такую тему, которая на самом деле может волновать каждого из нас, потому что мы знаем, что в жизни нам всем поровну достается — и детства, и юности, и зрелости, и никуда не убежать нам от старости.

Что же касается артистов, воплотившихся в стариков, то нужно снять шляпу и констатировать, что талантами земля русская не оскудела. И особо приятно было видеть на сцене нашего соотечественника Степана Азаряна — яркого и одаренного актера, впервые приехавшего на историческую родину и сразу же завоевавшего сердца ереванцев. Великолепное перевоплощение, абсолютно неповторяющиеся образы, владение сценическим движением, речью, вкупе с музыкальными способностями (пение и владение музыкальными инструментами) — выпускники студии Рыжакова не посрамили чести своего педагога. Варвара Шмыкова, Артем Дубра, Вера Колесникова, Алексей Ермошкин, Ирина Обручкова: не умаляя талантов других артистов (Романа Васильева, Алексея Каманина, Марии Милешкиной, Сергея Новосада, Рональда Пелина, Варвары Феофановой, Сергея Шадрина, Никиты Юськова), эти имена мы взяли на заметку. Путь служителей Мельпомены сложен и тернист, но хотелось бы, чтобы этих молодых людей в будущем нашло большое признание, соразмерное их таланту. Последний (наряду с чисто человеческой наблюдательностью) позволил ребятам представить зрителю не идеализацию прошлого, не переживания о “золотом веке”, когда “богатыри — не вы”, а некую историческую инверсию, лишенную утопии и мифологизации.

Вторая постановка под названием “Современный концерт” — это уже совсем другая история, где под музыку шлягеров была рассказана история всего XX века. При этом актеры не произносят ни одного слова: они только нахально перепевают шлягеры прошлых лет (русские, американские, французские и т.д.) — своеобразные документы эпохи. Артисты пытаются собрать картину мира сегодняшнего через реконструкцию времени и его музыкальной культуры (начиная с 10-х годов ХХ века и заканчивая десятью годами века нынешнего). Каждое десятилетие рождало новый стиль, каждое политическое потрясение — протест. А протест рождает субкультуру, которая формирует новую музыку. Ее-то и поет на сцене молодежь, которая всегда требует свободы, поет о любви и мечте. Молодость любит петь, а война любит молодость, а потому центральными персонажами спектакля являются солдат и его невеста. Трагедия времени и всего человечества (хоть облаченная в якобы веселую, музыкальную форму), где и по сей день грохочут взрывы, парни уходят на войну, оставляя дома безутешных любимых…

Правда, в этом спектакле история была со счастливым концом.