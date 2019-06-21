Культура Июнь 21, 2019 | Автор : admin

Известный армянский композитор Степан Джрбашян на основе одноименного рассказа Ованеса Туманяна в 1973г. создал оперу “Гикор”.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, впервые она была поставлена в 1974 году и до 1986 года была в репертуаре театра, после чего она не ставилась 30 лет.

При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА 26 и 28 июня в 19:00 в зале Оперной студии им. Газароса Сарьяна Ереванской государственной консерватории им. Комитаса при участии воспитанников музыкальной школы им. А. Тиграняна состоится показ оперы Степана Джрбашяна “Гикор”, посвященной 150-летию со дня рождения Туманяна. Опера “Гикор” будет представлена и в регионах Армении. 1 июля в 18:00 в Ванадзорском филиале, 4 июля в 18:00 в драматическом театре им. А.Аджемяна в Гюмри.

В главных ролях выступят: Гикор — Ани Тамазян, которая является внучкой Аси Айрапетян, Амбо — Акоп Арзуманян, Салби — Мариам Вардумян, Базаз Артем — Каро Айрумян, Нато — Лиана Айрумян, деди — Агавни Арутюнян. Дирижер спектакля — заслуженный артист РА Айк Овакимян, руководитель вокальной части Шаке Ашчян, концертмейстер — Рузан Варосян, хореограф — Гор Мкртчян, режиссер и художник — Нарине Тарзимкоян.

Руководитель проекта — директор музыкальной школы им. А.Тиграняна Анаит Геворкян, спонсоры — Каро и Сирвард Кавукчяны, проживающие в Америке, организаторы — музыкальная школа им. А.Тиграняна и Фонд содействия культурному образованию.

В проекте участвуют около 150 участников, в том числе и воспитанники вокального отдела музыкальной школы им. А. Тиграняна, оркестр “Тигранян”, хор, танцевальный ансамбль Real dance, воспитанники театральной студии “Артист”.