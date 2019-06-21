Государство Июнь 21, 2019 | Автор : admin

В Гюмри будет построен крупный таможенный пункт широкого функционирования, процесс проектирования которого уже начался, сообщил, отвечая на вопрос депутата Мане Тандилян (фракция “Просвещенная Армения”) премьер-министр Никол Пашинян.

“Вчера мы обсуждали в правительстве стратегию КГД, и в этих рамках — идею открытия центров внешнеэкономической деятельности. В Гюмри выбрана конкретная территория для этого. И по всей видимости, там будет таможенный пункт с расширенной функцией, который мы называем центром внешнеэкономической деятельности”, — сказал премьер-министр. По его словам, с этой же стратегией планируется, помимо Гюмри, открыть такой центр и в Сисиане. Идея в том, что они будут расположены параллельно коридору север-юг. И этот процесс уже начался. Как заверил Пашинян, все будет сделано в возможно короткие сроки.

“Будет осуществлено огромное строительство. Надеюсь, мы не перенесем в Гюмри и то состояние, какое мы имеем на КПП Норагавит. Иными словами, должны быть сделаны серьезные инвестиции, а процесс проектирования уже начался”, — сказал он.

По поводу реплики Мане Тандилян по поводу того, что хотелось бы услышать конкретные даты, премьер заверил, что программа будет принята открыто на заседании правительства. И призвал не создавать среду, когда политические силы, правительство боялись озвучивания идей, поручений — чтобы людям не казалось, что они должны быть выполнены на следующий же день.