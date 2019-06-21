Армения — страна, где книга является предметом культа. ей, где отмечаются национальные праздники, посвященные языку и переводчикам, принадлежит одно из богатейших собраний древних рукописей в мире. А потому очень символично, что именно в Армении уже долгое время реализуется проект, направленный на сохранение памяти минувших времен, познание международного письменного наследия и повышение профессиональной компетентности молодых специалистов.

Речь идет о IX Международном семинаре “Лики памяти. Новейшие технологии сохранения и восстановления рукописного и печатного наследия”, который проводится с 17 по 21 июня в Ереване. Мероприятие осуществляется при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) и при содействии Национальной картинной галереи Армении и Национального архива Армении. В проекте принимают участие реставраторы, хранители фондов, работники музеев, библиотек, архивисты, специалисты в области высоких технологий из стран СНГ, Европы, Грузии. В частности, представители таких авторитетных учреждений, как Государственный научно-исследовательский институт реставрации (ГосНИИР), ВХНРЦ им. академика И.Э.Грабаря, Российская государственная библиотека, Библиотечная ассамблея Евразии, Государственный Эрмитаж, а также сотрудники национальных архивов и библиотек стран Содружества, Европы, Грузии. В качестве экспертов привлечены специалисты высокой квалификации, имеющие многолетний научный опыт в сфере приоритетных направлений в консервации, реставрации и создания цифровых копий культурного наследия.

Церемония открытия семинара состоялась 18 июня в Национальной картинной галерее Армении. Как отметила советник директора Национального архива Армении Светлана Саакян, семинар “Лики памяти” стартовал еще в 2011 году, а в будущем году состоится уже юбилейный, десятый по счету семинар. “Я полагаю, что юбилейный семинар будет проходить не только в более торжественной обстановке, но и сплотит специалистов сферы как постсоветского пространства, так и стран Европы. Сам опыт проведения этого мероприятия показывает, что на протяжении последних лет активное участие в нем принимали страны дальнего зарубежья и Европы, и не только. В прошлые годы в семинаре участвовали представители США, Великобритании, Германии, Румынии. А это означает, что вопросы, которые мы обсуждаем в рамках этого семинара, очень важны и актуальны для всех сотрудников данной области и являются теми вопросами, для которых нужна специальная площадка для обсуждения”, — отметила Светлана Саакян.

Присутствующих поприветствовал и новоназначенный замминистра образования, науки, культуры и спорта РА Ара Хзмалян, который был руководителем семинара “Лики памяти”. Последний имел такой большой интерес среди специалистов, что в 2014 году, на очередном заседании Совета глав правительств стран СНГ, было принято решение придать статус базовой организации государств-участников СНГ по сотрудничеству в области сохранения и восстановления письменного наследия Научно-исследовательскому институту древних рукописей им. Месропа Маштоца “Матенадаран”.

Для Ара Хзмаляна семинар “Лики памяти” успел стать частью биографии и проектом, в который было вложено немало сил.

“Когда осмысливаешь пройденный путь, видишь, что результаты очень значимые. За прошедшие девять лет в семинаре приняли участие более ста десяти организаций (музеев, архивов, библиотек, реставрационных центров и т.д.). Много профессионалов смогли пообщаться друг с другом. От этого семинара родились новые проекты: его участники уже на местах, в своих учреждениях, представляли результаты своей работы в Армении. Я очень надеюсь, что наше сотрудничество продолжится”, — отметил Ара Хзмалян.

Непосредственно работа семинара была разделена на две секции: первая была предназначена для реставраторов, а вторая — для хранителей фондов и специалистов в области высоких технологий, применяемых в сфере сохранения письменного наследия.

Участники также смогли посмотреть мастер-классы и прослушать доклады авторитетных специалистов о проблемах, существующих в сфере сохранения и восстановления культурного наследия, путях их разрешения. Участница от Украины, заведующая Отделом реставрации Львовской национальной научной библиотеки Украины им. В.Стефаника Леся Дзендзелюк представила доклад, посвященный армянским культурным памятникам, хранящимся в фондах библиотеки. В беседе с “РА” она сообщила, что участие в семинаре подтолкнуло ее к более глубокому знакомству с армянским письменным наследием.

“Два года назад я впервые приняла участие в этом семинаре, и естественно, что по приезду домой начала “поднимать” из архивов армянские памятники, которые были в нашей библиотеке. Среди них было 9 рукописей, одну из них — рукописное армянское Евангелие XVIII века, которое находилось в очень плачевном состоянии, мне захотелось отреставрировать. И благодаря этому семинару я привела в порядок документ. Также в нашей библиотеке хранятся бумажные оттиски армянских надгробий. Я так понимаю, на могилу накладывали специальную, толстую, пористую бумагу и делали “ксерокс” поверхности. Во время своей презентации я покажу фотографии этого документа коллегам, которые помогут прочесть надписи и понять, что это за надгробие, что на нем написано и т.д. Благодаря семинару я начала углубляться в армянскую культуру и поняла, насколько она глубоко пустила свои корни в Украине. У нас в различных учреждениях хранится очень много движимых армянских памятников — более трех тысяч. Это письма, различные грамоты (позволения, разрешения от королей и т.д.), книги, песенники, богослужебная литература, одеяния священнослужителей, мебель, оружие, художественные полотна (причем не только нарисованные армянами, а людьми, которые рисовали их), иконы, посуда и т.д. Также хочу представить здесь книгу, изданную в 2012 году — “Иллюстрированную энциклопедию армянской культуры в Украине” Ирины Гаюк. При написании книги автор получила благословение армянского Католикоса. Это очень солидное, иллюстрированное научное издание с каталогизированным перечнем памятников армянской культуры в музеях и заповедниках Украины”, — рассказала Леся Дзендзелюк.

Отметим, что Международный семинар “Лики памяти” ставит задачей повышение квалификации реставраторов и хранителей музейных, библиотечных и архивных фондов, способных при необходимости самим в дальнейшем передавать приобретенные навыки и знания. Семинар очень полезен как с теоретической, так и практической точки зрения, в частности, для молодых сотрудников музеев, архивов и библиотек, проявляющих особый интерес к проблемам сохранения и восстановления рукописных и печатных фондов, к новшествам в мировой практике применения высоких технологий, имеющих креативный образ мышления и желание профессионально самореализоваться и повысить уровень практических и теоретических знаний.