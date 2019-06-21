Спорт Июнь 21, 2019 | Автор : admin

В продажу поступили билеты на матчи группового этапа чемпионата Европы до 19 лет.

В кассах Республиканского стадиона можно приобрести билеты на матчи, которые состоятся на всех 3 стадионах, а в кассах “Бананца” и в техническом центре ФФА футбольной академии продаются билеты только на матчи, которые пройдут на этих стадионах.

Стоимость билетов на матчи группового этапа: Республиканский стадион — Западная и Восточная трибуны — 500 драмов, Северная и Южная трибуны — 200 драмов, стадион “Бананц” — Западная и Восточная трибуны — 500 драмов, Северная трибуна — 200 драмов, технический центр ФФА — одна основная трибуна — 500 драмов.