Общество Июнь 21, 2019 | Автор : admin

В эпоху глобализации миграция людей стала делом обыденным. Одни перебираются из страны в страну исключительно законными путями, другие, исходя из тех или иных обстоятельств, становятся беженцами, впоследствии получая в стране пребывания соответствующий статус.

С начала года до 17 июня статус беженца в Армении получили 36 человек, не от хорошей жизни бежавшие в Армению из Ирана, Сирии, Ливана, Ирака, Конго, Пакистана, Украины, Йемена, Афганистана и Турции. А вообще в Армению бегут и из Индии, Грузии, Азербайджана, России, Кубы, Гвинеи, Иордании. Для лиц, получивших статус беженцев, осуществляются различные интеграционные мероприятия: организация курсов армянского языка, гражданской ориентации, содействие предоставлению временного жилья, разработка механизмов, необходимых для процесса интеграции.