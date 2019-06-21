Все бегут, бегут, бегут… в Армению
В эпоху глобализации миграция людей стала делом обыденным. Одни перебираются из страны в страну исключительно законными путями, другие, исходя из тех или иных обстоятельств, становятся беженцами, впоследствии получая в стране пребывания соответствующий статус.
С начала года до 17 июня статус беженца в Армении получили 36 человек, не от хорошей жизни бежавшие в Армению из Ирана, Сирии, Ливана, Ирака, Конго, Пакистана, Украины, Йемена, Афганистана и Турции. А вообще в Армению бегут и из Индии, Грузии, Азербайджана, России, Кубы, Гвинеи, Иордании. Для лиц, получивших статус беженцев, осуществляются различные интеграционные мероприятия: организация курсов армянского языка, гражданской ориентации, содействие предоставлению временного жилья, разработка механизмов, необходимых для процесса интеграции.