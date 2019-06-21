Культура Июнь 21, 2019 | Автор : admin

При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА в рамках XX Международного музыкального фестиваля “Ереванские перспективы” 19 июня в 19:30 в концертном зале “Арам Хачатурян” состоялся концерт легендарной ударной группы “Амадинда”.

Фестиваль “Ереванские перспективы” проводится под патронатом премьер-министра Армении Никола Пашиняна, его поддерживает благотворительный фонд “Мой шаг”.

В ходе концерта группа представила музыку Европы и Африки, а также произведения авторов XXI века.

Виртуозность и музыкальные способности членов группы ”Амадинда” вдохновляли знаменитых композиторов ХХ века десятилетиями работать с группой, в результате чего были созданы шедевры ударного репертуара, написанные специально для группы “Амадинда”. С исполнениями “Амадинды” было выпущено 30 альбомов. Самая значимая запись группы — серия для ударных инструментов Джона Кейджа, состоящая из шести пластинок.