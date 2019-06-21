Культура Июнь 21, 2019 | Автор : admin

В Ереване 24 июня с эксклюзивным концертом с Национальным филармоническим оркестром Армении под руководством маэстро Эдуарда Топчяна выступит оперная дива Вероника Джиоева.

В концерте примет участие также и молодой бас Сергей Степанян. Как сообщили в Национальном филармоническом оркестре Армении, в программе прозвучат арии из известных опер Моцарта, Верди, Пуччини.

Вероника Джиоева выступает в лучших оперных театрах и концертных залах мира. Она сотрудничает с такими известными дирижерами, как Марис Янсонс, Валерий Гергиев, Владимир Федосеев, Теодор Курентзис, Инго Метцмахер, Марко Карминати и другие. Концерт состоится в концертном зале А.Хачатуряна.