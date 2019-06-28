Государство Июнь 28, 2019 | Автор : admin

В ходе обсуждений в ПАСЕ депутат НС РА от оппозиционной фракции “Процветающая Армения” Наира Зограбян подняла вопрос реализации права на образование и здравоохранение непризнанных государств и, в частности, народа Арцаха.

“Сегодня есть серьезнейшая проблема, население непризнанных государств лишено участия в европейских образовательных программах и участия в этих процессах.

Основываясь на Конвенции “Против дискриминации в сфере образования”, принятой ЮНЕСКО 14 декабря 1960г., еще раз хочу обратить Ваше внимание на чрезвычайно важную для населения Республики Арцах проблему непризнания образовательной квалификации. Проживающие в Арцахе специалисты, студенты и ученики лишены права на получение образования в соответствии с международными стандартами. Конечно, власти Арцаха прилагают серьезнейшие усилия, создавая для своих граждан все условия для полноценной реализации образовательного права, и сегодня в Арцахе действует 219 школ, 6 средних специальных и 5 высших учебных заведений, однако для граждан Арцаха за пределами страны постоянно возникают неразрешимые проблемы и препятствия”, — сказала она, добавив, что непризнание выпускных образовательных сертификатов создает серьезные препятствия для дальнейшего профессионального развития тысяч студентов, обучающихся в арцахских вузах.

“Студенты Арцаха остаются вне европейского высшего образования, не пользуются программами, гарантированными Болонским процессом.

Между тем, одним из ключевых положений Конвенции UNESCO является право человека на образование, независимо от того, где он проживает. То же самое касается и вопроса права народа, живущего в Арцахе, реализация которого, как Вы прекрасно понимаете, не должна быть обусловлена статусом Арцаха”, — сказала она.

Армянский депутат выразила надежду на содействие Совета Европы в решении этих серьезнейших вопросов. “Гражданин, проживающий на любой территории Европы, имеет те же права на жизнь, здоровье и образование, и обуславливать эти права политическим статусом страны недопустимо и непростительно”, — резюмировала она.