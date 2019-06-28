Ответ на этот вопрос журналисты попытались получить у представителей трех парламентских политических сил во время состоявшихся на днях брифингов.

Напомним, события вокруг Конституционного суда Армении начались разворачиваться после того, как новоизбранный член высшей судебной инстанции Ваге Григорян с высокой трибуны Национального Собрания заявил, что присягу дает в качестве единственного на данный момент судьи и что берет на себя полномочия и обязанности председателя КС…

Депутат от фракции “Светлая Армения” Карен Симонян полагает, что Грайр Товмасян избран председателем КС решением НС и соответствующими актами, и если Ваге Григорян считает эти акты юридически спорными, то может обратиться в суд.

Представитель той же фракции Ани Самсонян напомнила, что, хотя Ваге Григорян и провозгласил себя председателем КС, но минули дни, и как видим, не вступил в эту должность. “Если же господин Григорян не стал председателем КС, полагаю, у него будут серьезные проблемы”, — заявила она, выразив убеждение, что Грайр Товмасян по всем параметрам сегодня считается судьей, и любое произвольное толкование конституционных норм неприемлемо.

Неоднозначно отношение к заявлению Ваге Григоряна фракции “Процветающая Армения” — ее представители утверждают, что по данному вопросу имеются законодательные регулирования, за рамки которых не следует выходить. Но проблема в том, что в эти дни законодательные регулирования трактуются в самых различных вариациях.

“Не знаком с официальными публикациями о Конституционном суде. Процессы, происходящие внутри судебной системы, следует рассматривать в правовой плоскости”, — заявил вице-спикер НС от ППА Ваге Энфиаджян. Как мог вице-спикер пребывать в неведении по этому важному вопросу и не иметь собственного мнения — неизвестно, но известно другое — что член той же фракции Геворг Петросян каждый Божий день высказывает свое особое мнение.

Член правящей фракции “Мой шаг” Николай Багдасарян, как ни странно, также не сведущ, однако заявил, что “если Ваге Григорян заявил, что идет в КС в качестве председателя — значит, принял на себя эти полномочия”. Господин Багдасарян также выразил убеждение, что в переходных положениях Конституции не предусмотрена возможность продолжения членом КС деятельности в качестве судьи.

Между тем, ст. 213 Конституции РА “Пребывание в должности членов и председателя Конституционного Суда” дает четкие определения: “Председатель и члены Конституционного суда, назначенные до вступления в силу Главы 7 Конституции, продолжают пребывать в должности до истечения срока своих полномочий, установленного Конституцией с изменениями 2005 года. После вступления в силу Главы 7 Конституции выдвижение на вакантные места судей Конституционного суда осуществляют последовательно Президент Республики, Общее собрание судей и правительство”.

Что касается ссылки на Основной Закон страны в редакции 2005 года, то речь идет сугубо о несменяемости судей КС и их пребывании в должности до достижения 65-летнего возраста.

Понятно, что заявления одного-двух народных избранников еще не являются отражением позиции всей политической силы. И общество пока в неведении, что думают по этому важному вопросу юристы, получившие мандат народного доверия, число коих сегодня в представительном органе достаточно велико.