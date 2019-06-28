Ключом к урегулированию азербайджано-арцахского конфликта и долгосрочного мира в регионе является признание человеческой безопасности и прав народа Нагорного Карабаха, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, выступая на 41-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН в Женеве.

Отрывок из его выступления представила пресс-секретарь главы МИД Анна Нагдалян на своей странице в Facebook. Он отметил, что права человека универсальны и одинаково применимы ко всем без какой-либо дискриминации. Эти принципы заложены в таких основополагающих документах, как Всеобщая декларация прав человека и Устав ООН, в которых прямо говорится, что уважение прав и основных свобод человека, их защита и продвижение без дискриминации едины для всех вне зависимости от каких-либо обстоятельств. Посему ограничения в отношении применения международных механизмов защиты прав человека, которые применяются в отношении людей, проживающих в зоне конфликта, противоречат букве и духу международных прав человека.

“Это само по себе является нарушением прав человека, что усугубляет конфликты и затрудняет усилия по достижению мирного урегулирования. Арцах — это 150 тысяч человек, с их достоинством, ответственностью и правами. Как и все остальные, они также имеют право свободно пользоваться всеми своими неотъемлемыми правами, включая право на самоопределение. Они имеют право свободно определять свой политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие. В их случае право на жизнь подвергается наибольшей опасности, поскольку существует серьезная угроза в отношении физической безопасности населения Арцаха”, — сказал Зограб Мнацаканян.

Он отметил, что основными причинами конфликта являются посягательство на безопасность людей в начале 1990-х гг., повторившаяся агрессия против Арцаха в 2016 году, продолжающееся прославление убийц за убийства армян, сопровождающееся антиармянской пропагандой и ксенофобией под покровительством государства.

Глава МИД Армении отметил, что усилия Арцаха по защите прав человека заслуживают признания. Он приветствовал добровольную инициативу Арцаха по подготовке и представлению первого периодического доклада об осуществлении положений Международного пакта о гражданских и политических правах — это всеобъемлющий доклад о достижениях избранных населением органов власти на основе норм и стандартов международного права на пути к созданию общества, основанного на уважении и поощрении прав человека.

Выступая на состоявшемся в офисе ООН в Женеве мероприятии “Армения. Год демократического перехода”, глава МИД Армении, говоря о проблеме Нагорного Карабаха, отметил, что жители Арцаха за 70 лет пребывания в составе Азербайджана подвергались системным притеснениям. “В начале 1990гг. создалась ситуация, когда более 40% территории Нагорного Карабаха находилось под контролем Азербайджана, а более 40% населения подверглось этническим чисткам. Был момент, когда Нагорного Карабаха вообще более могло не быть”, — отметил Мнацаканян.

Говоря о последовательно ведущейся в Азербайджане пропаганде ненависти ко всему армянскому, министр привел пример героизации Рамиля Сафарова: “Когда психически неуравновешенный посреди ночи убивает армянского офицера, затем возвращается в Азербайджан, где его встречают как героя нации только за то, что он убил армянина, тут есть о чем подумать азербайджанскому обществу. Когда это повторяется в апреле 2016г. во время агрессии в отношении Арцаха, тут вдвойне есть о чем подумать азербайджанскому обществу”, — отметил Мнацаканян.

Он подчеркнул, что проблема Нагорного Карабаха — это вопрос судеб 150 тысяч живых человек. “Для этих людей нет иной системы безопасности, помимо существующей. Армения является гарантом безопасности Арцаха, иного гаранта нет. Примем ли мы ситуацию, где вновь станем лицом к лицу с перспективой уничтожения? Нет. Хотим мы мира? Несомненно. Есть ли альтернатива миру? Тут есть над чем задуматься”, — отметил глава МИД Армении.