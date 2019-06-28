Государство Июнь 28, 2019 | Автор : admin

Под председательством вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна в правительстве состоялось заседание руководящей комиссии “Программы содействия избирательным процессам в Армении”.

В заседании приняли участие постоянный представитель Программы развития ООН, послы и представители посольств стран, оказавших содействие Армении в рамках “Программы содействия избирательным процессам в Армении”, сообщили в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

Вице-премьер высоко оценил первую программу, реализованную при поддержке Европейского союза, Германии, Соединенного Королевства и Швеции, которая содействовала проведению внеочередных парламентских выборов в 2018 году.

Он также отметил важность старта второй финансируемой Японией программы, которая направлена на развитие и укрепление потенциала избирательных органов в поствыборный период. От имени правительства РА вице-премьер выразил признательность послам государств, вовлеченным в программу развития ООН и “Программу содействия избирательным процессам в Армении” за участие в процессе, направленном на долгосрочное и всеобъемлющее усиление и укрепление стабильности избирательных органов. По его словам, долгосрочное институциональное развитие избирательных органов является одной из приоритетных целей.

Постоянный представитель ПРООН Дмитрий Марясин также отметил важность реализации программ и констатировал эффективное сотрудничество с правительством, после чего передал слово главному советнику программы, который кратко представил ход программы и дальнейшие шаги.

Затем заседание продолжилось в формате вопросов и ответов.