Регион Июль 03, 2019 | Автор : admin

Несколько белорусских проектов будут представлены на Sevan Startup Summit, сообщил директор фонда Startup Armenia Тигран Петросян в ответ на вопрос журналистов после посещения Парка высоких технологий в Минске.

“Могу сказать, что я очень впечатлен, в этом парке есть довольно хорошие проекты. Глядя на представленные проекты, можно сказать, что мы тоже не отстаем от общих тенденций. В нашей стране тоже много инноваций. Общая инновационная система развивается быстрыми темпами, и думаю, что у нас есть большой потенциал для сотрудничества в различных областях, в том числе в сфере ИТ. На данный момент у нас есть несколько договоренностей: некоторые проекты также будут представлены на Sevan Startup Summit. Сегодня мы закладываем фундамент для нового партнерства, и я надеюсь, что это сотрудничество будет эффективным. Могу отметить, что белорусские сельскохозяйственные проекты стремительно развиваются”, — сказал Петросян.